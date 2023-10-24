

عبدالعزيز الفضلي



شددت وزارة التربية على الإدارات المدرسية بضرورة الالتزام بعدم تكليف المعلمين والمتعلمين وأولياء الأمور بأي أعباء مالية أو مشاريع خارجية بناء على التعميم رقم 22 لسنة 2018 بشأن ضوابط تطبيق المنهج داخل الميدان التربوي.



وقال مدير منطقة مبارك الكبير التعليمية حمد السعيد، في نشرة أصدرها وتلقت «الأنباء» نسخة منها: يرجى التعميم على جميع الإدارات المدرسية بجميع المراحل الآتي:



1 ـ عدم تكليف الهيئات التعليمية والإدارية أو المتعلمين أو أولياء أمورهم بأية طلبات أو أعباء مالية لا تدخل ضمن نطاق واجباتهم.



2 ـ عدم تكليف المتعلمين أو أولياء أمورهم (صراحة أو إيحاء) بأي أعمال لا تعد من واجباتهم أو طلب أي مبالغ مالية أو تبرعات.



3 ـ عدم تطبيق أي مادة مساندة للمنهج (مذكرات ـ كتيبات ـ ملخصات ـ أدلة.. إلخ) إلا بعد أخذ الإذن بالتعميم وذلك باعتمادها من قطاع البحوث التربوية والمناهج.



4 ـ يتم توفير جميع المستلزمات التعليمية أو المدرسية من حساب الصندوق المالي، أو حساب المقصف المدرسي، أو سلف الأقسام العلمية وفقا للنظم واللوائح.



5 ـ سيتعرض للمساءلة القانونية كل من يخالف ما جاء بهذا الكتاب والتعاميم السابقة.