أعلنت وزارة الداخلية أن رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية، ممثلة في (إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية)، تمكنوا من ضبط (31) شخصا قاموا بتوثيق ونشر أعمال الاستهتار والرعونة على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر محتوى يحرض على عمليات الاستهتار وتعريض حياة الآخرين للخطر والتعمد في مخالفة قوانين المرور، مشيرة الى انه تمت إحالة الموقوفين الى جهة الاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.



وذكرت الوزارة في بيان لها ان ضبط المستهترين يأتي في اطار الحملات الأمنية المكثفة التي يقوم بها قطاع الأمن الجنائي لضبط المخالفين والخارجين على القانون والحسابات التي تقوم بنشر الأعمال المخالفة على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن الحملات مستمرة في رصد ومتابعة وإحالة الحسابات التي تقوم بنشر وتوثيق الأعمال المخالفة للقانون واتخاذ الاجراءات القانونية بحقها، وأهابت بالجميع الى ضرورة تعاون الجهات الأمنية المعنية بالابلاغ عن مثل تلك المواقع المخالفة للقوانين والنظم في البلاد.