تمكن رجال جمارك ميناء الشويخ من إحباط تهريب كمية من مادة التنباك المحظورة إلى البلاد. وبحسب بيان صادر عن «الجمارك»، فإن التنباك تم العثور عليه في مخبأ داخل كرفان شحن بحرا، وتبين أن المخبأ به 15.019 كيسا، وكل كيس يحتوي على 60 مغلفا، بمجموع 905.460 مغلفا من مادة التنباك، وعليه تم اتخاذ الإجراءات الجمركية اللازمة.



من جهة أخرى، ‏‎أعلنت الإدارة العامة للجمارك عن تطوير الموقع الإلكتروني الرسمي عبر إبراز الخدمات الجمركية وتسهيل الوصول لها على عدة مراحل، وذلك تحقيقا للتطلعات الحكومية وتماشيا مع رؤية الكويت المستقبلية (كويت 2040) في التحول الرقمي. ‏‎وأشارت إلى انه تم وضع الخدمات الخاصة بالقطاع التجاري والأفراد في الصفحة الرئيسية للموقع.



‏‎وأكدت أن الحلة الجديدة للموقع الإلكتروني سيشمل الكثير من الجوانب الفنية وتغيير واجهة الموقع بالكامل والذي بدوره سيشعر المستخدم بسهولة الوصول إلى تلك الخدمات والتواصل مع المختصين في الجمارك عبر طرق الاتصال المتاحة.