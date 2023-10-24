الراشد: موقف الكويت ثابت ومبدئي تجاه القضية الفلسطينية.. ونعمل للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني جراء ما يتعرض له من اعتداءات

الحساوي: المشافي والمراكز الصحية في غزة تضررت جراء العدوان وبحاجة ماسة للدواء والأجهزة الطبية وسيارات الإسعاف





بشرى شعبان و(كونا)



حطت أولى طائرات الجسر الجوي الإغاثي الكويتي في مطار العريش الدولي في شمال سيناء محملة بمساعدات إنسانية عاجلة للشعب الفلسطيني بقطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي وحشي خلف آلاف الضحايا والجرحى.



وقال مبعوث الهلال الأحمر الكويتي خالد الزيد إن طائرة نقل تابعة للقوة الجوية الكويتية حطت في مطار العريش تمهيدا لنقل المعونة إلى قطاع غزة محملة بشحنة مواد إغاثة متنوعة ومستلزمات طبية وسيارات إسعاف تتناسب مع الاحتياجات الأساسية التي تتطلبها مثل هذه الأحوال.



وأضاف ان الطائرة محملة بـ 40 طنا مقدمة من الهلال الأحمر الكويتي وجمعية الإغاثة الكويتية، موضحا أن مواد الإغاثة تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في الكويت بتقديم المساعدات العاجلة للأشقاء في قطاع غزة وبالتنسيق مع وزارتي الخارجية والدفاع من أجل إغاثة المحتاجين في غزة.وتأتي هذه المبادرة انطلاقا من موقف الكويت المبدئي والثابت تجاه القضية الفلسطينية ونصرة للأشقاء الفلسطينيين في غزة واستجابة لنداءاتهم وبأوامر سامية من صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وتوجيهات مباشرة من سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وتعليمات من رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.



وقال ممثل وزارة الخارجية الملحق الديبلوماسي فيصل الراشد لـ «كونا»، قبيل إقلاع الطائرة، إن تنفيذ الجسر الجوي الإغاثي يأتي انطلاقا من الدور الإنساني الرائد للكويت في دعم الوضع الإنساني بالدول الشقيقة والصديقة، واستمرارا لدورها في التخفيف من معاناة الدول والشعوب الشقيقة والصديقة، وعلى ما جبلت عليه الكويت وحكامها وشعبها منذ نشأتها إلى يومنا هذا على تقديم الدعم والعون والمساندة لكافة شعوب العالم. وأكد الراشد موقف الكويت الثابت والمبدئي تجاه القضية الفلسطينية والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق ومساندته والتخفيف من معاناته الإنسانية جراء ما يتعرض له من اعتداءات سافرة ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.



من جانبه، قال نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر أنور الحساوي لـ «كونا» إن الطائرة تحمل على متنها 40 طنا من المواد الغذائية والطبية و3 سيارات إسعاف مقدمة من الهلال الأحمر الكويتي والجمعية الكويتية للإغاثة. وأضاف الحساوي أن المشافي والمراكز الصحية في قطاع غزة تضررت كثيرا جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي وهي بحاجة ماسة للدواء والأجهزة الطبية وسيارات الإسعاف ومصادر الطاقة لذا تم التركيز على إيصال مساعدات طبية وعلاجية ودوائية.



من جهته، قال مدير إدارة العلاقات العامة الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة أحمد العنزي لـ «كونا» إن هذه المساعدات تأتي ضمن حملة تم إطلاقها بناء على التوجيهات السامية للقيادة السياسية وشاركت بها الجمعيات الخيرية وجمعيات النفع العام وبمتابعة مباشرة من وزير الشؤون الشيخ فراس سعود المالك الصباح وبإشراف إدارة الجمعيات الخيرية بالوزارة وبالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.



وأضاف العنزي خلال ترؤسه وفد «الشؤون» المشرف على نقل المساعدات إلى قطاع غزة أن «جهود العمل الخيري في جمع ونقل التبرعات يتم بالتنسيق بين وزارات الشؤون والخارجية والدفاع». وأشار إلى أن الطائرات الإغاثية ستستمر في إيصال المساعدات للأشقاء الفلسطينيين في غزة، تأكيدا لموقف الكويت الدائم في تقديم العون والإغاثة لكل شعوب العالم. وأوضح العنزي أن الجمعيات الخيرية وجمعيات النفع العام تمثل إحدى أذرع العمل الإنساني المهم في الكويت لإيصال المساعدات للمنكوبين، إذ تشمل القوافل الإغاثية مجموعة كبيرة من المعدات الطبية والتجهيزات والأدوية والمواد الغذائية والإيوائية.