أكد وكيل محكمة التمييز المستشار إسحاق الكندري أهمية تبادل الزيارات والخبرات والمعلومات بين القطاعات العدلية بدول مجلس التعاون الخليجي لما لها من انعكاسات «ايجابية» في توسيع آفاق التعاون المشترك.



جاء ذلك في تصريح ادلى به المستشار الكندري وعضو المجلس الأعلى للقضاء لـ«كونا» على هامش زيارته والوفد المرافق له للبحرين في اطار برنامج الزيارات الثنائية للمحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون الخليجي.



وأكد الكندري، الذي يرأس الوفد، أهمية هذه الزيارات «المثمرة» في تكثيف مجالات التعاون والاستفادة من الخبرات والتجارب بدول المجلس التي تسعى بشكل مستمر الى مواكبة التغير التكنولوجي المتسارع الذي يشهده العالم. وأشاد بالتجربة البحرينية «الناجحة» في المجال العدلي ودورها في تبسيط الاجراءات المتعبة لتوفير الوقت والجهد ومن بينها وضع آلية جديدة للتخلص من تراكم الطعون بالتمييز من خلال «تطوير بداية الدعوى».



ولفت الكندري الى انهم قاموا ايضا بتفعيل نظام جديد بإدارة الدعوى المدنية والتجارية والذي من شأنه تجهيز القضية للقاضي وذلك لتسهيل وتسريع الاجراءات.



وأوضح أن الوفد اطلع على تجربة البحرين في نظام «خصخصة التنفيذ» وذلك عن طريق تنفيذ القضايا التجارية والمدنية عبر منفذين خاصين يشرف عليهما القضاء.



واعرب عن شكره وتقديره للمسؤولين في وزارة العدل البحرينية وفي مقدمتهم وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف نواف المعاودة ورئيس التفتيش القضائي المستشار عبدالرحمن المعلا والقاضي د.جواهر العبدالرحمن على تعاونهم وحرصهم على تبادل المعلومات.