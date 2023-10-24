

بشرى شعبان



كشف رئيس مجلس إدارة الصندوق الاجتماعي للمقاهي الشعبية عبدالعزيز السبيعي عن افتتاح وزارة الشؤون ديوانية مقهى الفروانية الشعبي صباحا لأهالي المناطق الجنوبية في صباح الأحمد السكنية والوفرة والخيران.



وأشار في تصريح صحافي ان قرار افتتاح الديوانية جاء بتوجيهات من وزير الشؤون الاجتماعية الشيخ فراس السعود، لاحتواء أولياء الأمور الذين ينتظرون أبناءهم وبناتهم الطلبة والطالبات الدارسين في جامعة الكويت والجامعات الأخرى والمعاهد وكليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في منطقة العارضية الحرفية.



وأضاف السبيعي عن نية الوزارة افتتاح مقهى شعبي جديد في منطقة المطلاع تلبية لاحتياج أهالي المنطقة.