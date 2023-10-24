

عقد أمس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب اجتماع بين كل من رئيس هيئة التعليم العسكري اللواء الركن فهد الطريجي ونائب المدير العام للتدريب في الهيئة م.سيد الطبطبائي، حيث تم تباحث سبل تفعيل بنود بروتوكول التعاون المشترك المبرم بين هيئة التعليم العسكري والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.



اشتمل الاجتماع على مناقشة سبل تبادل الخبرات في مجال إعداد المناهج التعليمية للتخصصات الفنية والحرفية، بالاضافة إلى عقد لقاءات تنويرية من قبل مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة لمنتسبي معاهد التدريب لدى الهيئة العامة للتعليم التطبيقي من التخصصات (الفنية والحرفية) في سبيل استقطاب خريجي المعاهد من الكوادر الكويتية الشابة للانخراط في صفوف الجيش الكويتي.