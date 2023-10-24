

حنان عبدالمعبود



كشف مراقب التفتيش بمحافظة العاصمة في الهيئة العامة للغذاء والتغذية عبدالله الصديقي، عن القيام بعدد من الجولات التفتيشية على المقاصف المدرسية، مبينا أنها تستهدف التأكد من سلامة المواد الغذائية الموجودة بها.



وقال الصديقي في تصريح لـ «الأنباء»، إن هذه الجولات تمت من منطلق حرص الهيئة العامة للغذاء والتغذية على سلامة أبنائنا الطلاب في مختلف المراحل الدراسية، مشددا على ضرورة التأكد من تطبيق كل الاشتراطات الصحية والفنية، واستيفاء الشروط للبيع داخلها، وكذلك تسلمها للمواد الغذائية من الشركات وإنزالها بالمدارس.



وفي سياق متصل، أشار إلى القيام بجولة تفتيشية على الأسواق المركزية والأسواق الموازية في الشويخ الصناعية، مبينا أن الجولات أسفرت عن تحرير 25 محضر مخالفة وإغلاق 3 محلات وإتلاف كمية كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، مطالبا المستهلكين حال شراء مواد غذائية بضرورة التأكد من صلاحيتها للاستهلاك، لافتا إلى أنه حال وجود شكوى أو ملاحظة عليهم الاتصال على العلاقات العامة للهيئة العامة للغذاء والتغذية: 1807770، أو التوجه إلى أي من المراكز التابعة للهيئة، والتي تنتشر بكل المحافظات.