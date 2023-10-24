

أسامة أبوالسعود



نظمت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أمس مؤتمرا صحافيا للإعلان عن موعد انطلاق جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءاته وتجويد تلاوته في دورتها الثانية عشرة التي ستقام خلال الفترة من 8 إلى 15 نوفمبر المقبل وذلك برعاية سامية من صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد.



وقال رئيس اللجنة التنفيذية محمد العليم إن هناك لجانا متخصصة تم تشكيلها من مختصين في أعمال الجائزة كما تم عقد اجتماعات تحضيرية لتنفيذ خطة الجائزة، ومن أبرز تلك الأعمال: مخاطبات الدول المشاركة في الجائزة، إجراء الاختبارات الأولية للمتسابقين، التنسيق مع وزارات وهيئات الدولة إضافة إلى التنسيق مع الجهات القرآنية خارج الكويت وخارجها للمشاركة في المعرض الذي سيقام على هامش فعاليات الجائزة.



كما أشار العليم الى أن فروع الجائزة خمسة، وهي كالتالي:



٭ الفرع الأول: حفظ القرآن الكريم كاملا مع تجويده.



٭ الفرع الثاني: حفظ القرآن الكريم بالقراءات العشر المتواترة من طريق الشاطبية والدرة.



٭ الفرع الثالث: التلاوة والترتيل.



٭ الفرع الرابع: حفظ القرآن الكريم كاملا لصغار الحفاظ.



٭ الفرع الخامس: جائزة أفضل مشروع تقني لخدمة القرآن الكريم. وتابع: لقد تمت دعوة 80 دولة للمشاركة في فعاليات الجائزة الدولية التي سيقام على هامشها أيضا معرض قرآني تحت شعار صحف مكرمة، وبرنامج الإقراء، علاوة على الورش العلمية والمحاضرات القرآنية، كما سيتم تنظيم ملتقى قرآني يناقش ثلاثة محاور: الأداء القرآني، بلاغة القرآن الكريم، مفاتيح تدبر القرآن الكريم. وأضاف: إن الجائزة تكرم سنويا شخصيات خدمت القرآن الكريم على مستوى العالم وفق معايير دقيقة، ومن هذه الشخصيات القرآنية التي سيتم تكريمها: من مصر الشيخ المقرئ المتقن أحمد خليل شاهين قبيس الجامع للقراءات العشر القرآنية، ومن الكويت الشيخة المقرئة عائشة عبدالرحمن الصفي الجامعة للقراءات العشر القرآنية، كما سيتم تكريم أفضل جهة أو مؤسسة خدمت القرآن الكريم وفق ضوابط ومعايير تضعها الجائزة.