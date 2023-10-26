يبحث الهلال المتصدر عن إصابة عصفورين بحجر واحد عندما يستضيف الأهلي الرابع، غدا في المرحلة 11 من الدوري السعودي لكرة القدم، من خلال تعميق الفارق مع مطارديه وإبعاد فريق مدينة جدة عن كوكبة المتصدرين.



والهلال هو الوحيد بين الفرق الـ 18 الذي لم يخسر حتى الآن، فابتعد بفارق 3 نقاط عن التعاون مفاجأة الموسم و4 نقاط عن كل من النصر العائد بقوة والأهلي. ويحتضن ملعب الملك فهد الدولي بالرياض «كلاسيكو» الهلال والأهلي، حيث سيفتقد الأول نجمه البرازيلي نيمار الذي انتهى موسمه مع فريقه بعد إصابته بالرباط الصليبي مع منتخب بلاده وربما سلمان الفرج للإصابة.



واستعد الهلال لهذه المباراة بفوز كاسح على مومباي سيتي الهندي 6-0 في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا الإثنين، بينها ثلاثية (هاتريك) لميتروفيتش، حيث يتصدر مجموعته دون خسارة بعد ثلاث مباريات.



في المقابل، نجح الأهلي في تفادي الخسارة في آخر ثلاث مباريات، حيث تعادل مع الاتفاق قبل أن يفوز على غريمه التقليدي الاتحاد ثم جاره الآخر الوحدة. ويأمل في إلحاق الخسارة الأولى بمضيفه وتقليص الفارق معه إلى نقطة واحدة.



ويبحث الاتحاد حامل اللقب عن الخروج من أزمته، وتحقيق فوز يفتقده في آخر ثلاث مباريات، عندما يستضيف الحزم اليوم على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة.



وتراجع «العميد» إلى المركز الخامس برصيد 20 نقطة، في حين يحتل الحزم وصافة القاع وفاز مرة يتيمة كانت في الجولة السابقة ضد الرائد متذيل الترتيب 4-3.



ولم يعرف الاتحاد بقيادة المدرب البرتغالي نونو سانتو طريق الفوز في آخر ثلاث مباريات، حيث تعادل أمام الفيحاء والتعاون وخسر أمام جاره الأهلي، ويتطلع إلى استعادة توازنه وحصد العلامة الكاملة، للبقاء قريبا من أندية الصدارة.



ويسعى النصر الثالث لمواصلة انتصاراته عندما يحل ضيفا على الفيحاء الثامن بعد غد، بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو متصدر ترتيب الهدافين (11).



وبعد خسارة أول مباراتين في الدوري، ينتفض النصر بشكل مميز، فحقق سلسلة انتصارات آخرها على الدحيل القطري 4-3.



في المقابل، يأمل الفيحاء الذي لم يخسر في آخر أربع مباريات في الدوري، تحقيق نتيجة إيجابية تعوضه عن السقوط الكبير أمام العين الإماراتي 1-4 ضمن دوري أبطال آسيا، ويبحث التعاون عن مواصلة رحلته الرائعة، حيث لم يخسر سوى مرة يتيمة أمام الأهلي، عندما يحل اليوم ضيفا على الخليج الثالث عشر.