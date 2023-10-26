قال مسؤولون كبار في وزارة الخارجية الأميركية إن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع سيعودان إلى طاولة المفاوضات في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية بعد أن أنهكتهما الحرب المستمرة منذ 6 أشهر.



وقال الجيش السوداني إنه قبل الدعوة لأن «المفاوضات هي إحدى الوسائل التي قد تنهي الصراع»، لكنه لن يوقف القتال، بينما نشرت قوات الدعم السريع مقطع فيديو للرجل الثاني في قيادتها وهو يتقدم الجنود في نيالا التي تعد إحدى مناطق الحرب الرئيسية.



وعلقت المفاوضات بين الجانبين في يونيو الماضي بعد تكرار انتهاك وقف إطلاق النار. وقال أحد المسؤولين الأميركيين في وزارة الخارجية: «أشار الطرفان سرا إلى أنهما مستعدان لاستئناف المحادثات»، مضيفا أن القتال الممتد منذ أشهر والأزمة الإنسانية أنهكا كلا الطرفين. ويقول شهود إن وتيرة القتال تباطأت في الأسبوع الأخير، إذ لجأ الطرفان إلى المدفعية بعيدة المدى التي أمطرت أحياء سكنية بالمقذوفات.



وتقول مصادر عسكرية إن الجيش السوداني يكابد المشاق لإصلاح الطائرات الحربية المتقادمة، بينما تجد قوات الدعم السريع صعوبة في معالجة الجنود المصابين. وذكرت المصادر ذاتها أن كلا الطرفين يواجهان صعوبات في دفع رواتب قواتهما المنهكة. وسينضم الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (إيغاد) إلى المحادثات في جدة التي ستركز أولا على القضايا الإنسانية ووقف إطلاق النار وتدابير بناء الثقة من أجل إرساء أساس للحل بطريق التفاوض.



ولن يشارك الزعماء المدنيون، الذين يعقدون اجتماعات تنظيمية في أديس أبابا، في الجولات الابتدائية، لكنهم قد يتم إشراكهم لاحقا. وقال أحد المسؤولين إن فشل الطرفين في حماية المدنيين جعل من الواضح أنهما لم يعودا مناسبين لحكم البلاد من الآن فصاعدا.