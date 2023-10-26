قال كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد إن فينيسيوس جونيور استعاد أفضل مستوياته بعد أن قدم الجناح أداء رائعا ليقود الفريق للفوز 2-1 على سبورتنغ براغا، مضيفا «لقد عاد إلى أفضل مستوياته، وأحدث الفارق، صنع هدفين لرودريغو وبلينغهام».



واضطر أنشيلوتي لاستبدال بيلينغهام قبل نهاية المباراة وبخصوص الحالة البدنية للاعب الانجليزي، قال: «إنه مجرد حمل زائد في العضلة الضامة، ليس شيئا كبيرا سيكون جاهزا لمواجهة برشلونة».



واعترف المدرب الإيطالي بأنه أجرى بعض التعديلات على شكل الفريق تحضيرا لـ «الكلاسيكو» ولتوخي الحذر من الإصابات.



ويتأخر برشلونة صاحب المركز الثالث عن ريال مدريد بنقطة واحدة فقط، وقال أنشيلوتي: «بعد هذه المباراة، نعرف بالضبط ما يتعين علينا القيام به، سنبذل قصارى جهدنا للفوز بالقمة، لدينا الوقت للاستعداد لها، نتطلع لهذه المباراة المهمة للغاية والحافلة بالإثارة».