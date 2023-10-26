

أبدى مدرب أرسنال الإسباني ميكيل أرتيتا قلقه حيال إصابة مهاجمه البرازيلي غابريال جيزوس، بعدما خرج اللاعب من المباراة التي فاز بها الفريق اللندني على مضيفه إشبيلية الإسباني 2-1، وكال أرتيتا المديح لجيزوس، إلا أنه اعترف بأنه قلق حول الإصابة، وقال: «لقد أصيب في أوتار الركبة واضطر إلى الخروج، أنا قلق بشأن ذلك».



من جانبه، طمأن جيزوس مشجعي «المدفعجية» بعد المباراة قائلا: «شعرت بشيء ما لكن دعونا نرى، لقد أجريت بعض الاختبارات مع الطبيب، لا يبدو الأمر كبيرا، ولكن دعونا نرى، سأجري فحصا، وأنا متأكد تماما من أنه لن يكون هناك شيء».