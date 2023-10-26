استهل دنفر ناغتس بقيادة المتألق الصربي نيكولا يوكيتش صاحب تريبل- دابل حملة الدفاع عن لقبه في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (NBA) أمس الأول، بفوزه على ضيفه لوس أنجيليس ليكرز ونجمه ليبرون جيمس 119-107.



وفشل ليكرز في الثأر من خسارته أمام ناغتس بالذات في نهائي المنطقة الغربية الموسم الماضي، في طريق الأخير لإحراز لقب «أن بي ايه» على حساب ميامي هيت.



وكعادته، كان يوكيتش الذي اختير أفضل لاعب في الدور النهائي في الموسم الماضي، على الموعد فتألق بتحقيقه تريبل- دابل (عشر أو أكثر في ثلاث فئات احصائية) مع 29 نقطة و13 متابعة و11 تمريرة حاسمة.



من ناحيته، لم يتمكن «الملك» جيمس الذي يخوض في سن الـ 38 عاما موسمه الـ 21 في الدوري من تجنيب ليكرز الخسارة، على الرغم من إنهائه اللقاء كأفضل مسجل في صفوف فريقه مع 21 نقطة، أضاف إليها 8 متابعات و5 تمريرات حاسمة.



وحسم ناغتس المباراة لصالحه في الربع الأول الذي أنهاه متقدما بفارق 14 نقطة (34-20)، من دون أن يمنح منافسه فرصة التقاط أنفاسه، على الرغم من محاولة ليكرز للعودة إلى أجواء اللقاء في بداية الربع الأخير.



وفي سان فرانسيسكو، سجل ديفن بوكر 32 نقطة وقاد فريقه فينيكس صنز للفوز على غولدن ستايت ووريرز 108-104.