أعلن نادي هوفنهايم الألماني لكرة القدم، أمس، تمديد تعاقده مع هداف الفريق ماكسيميليان بيير حتى عام 2027. وقال ألكسندر روسين المدير الإداري: «يعد ماكسي حاليا أحد النجوم الصاعدة في كرة القدم الألمانية، سعداء أننا تمكنا من التوصل لاتفاق معه لاستمرار مسيرته الرياضية مع هوفنهايم».



ووفقا لتقارير إعلامية، فإن العديد من الأندية الإنجليزي كانت مهتمة بالتعاقد مع اللاعب.



من جهته، قال «ماكسي»: «أشعر بسعادة غامرة في هوفنهايم، وأحظى بتقدير كبير، ومتأكد من أن بإمكاني التطور بشكل كبير في هذه البيئة».



وسجل بيير ستة أهداف في ثماني مباريات لعبها بالدوري الألماني (البوندسليغا) حتى الآن.