

عقد المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج اجتماعا لمسؤولي البحوث التربوية في الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج في العاصمة العمانية مسقط لبحث موضوع البحوث التربوية الميدانية وآليات تطبيقها في الدول الأعضاء.



وقال مدير المركز د.محمد الشريكة لـ«كونا» إن الاجتماع يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات الدورية لمسؤولي الأجهزة المتناظرة لتعزيز التواصل فيما بينها وتبادل الخبرات والتجارب المهنية.



وأضاف الشريكة أن الاجتماع بحث كذلك القضايا المتعلقة بمجال التعاون من أجل دعم العمل التربوي المشترك وتحقيق غاياته إضافة للتركيز على إبراز دور البحوث التربوية الميدانية في الوصول إلى فهم أعمق للظواهر والمشكلات التعليمية وأهميتها في تطوير التعليم.



وأشار الى أن الاجتماع شخص واقع البحوث التربوية الميدانية في وزارات التربية والتعليم بالدول الأعضاء وآليات تطبيقها ومناقشة التحديات التي تواجه تطبيق أدوات البحوث التربوية الميدانية في الدول الأعضاء وسبل التغلب عليها.



وأكد الشريكة أهمية دور البحوث التربوية الميدانية في إثراء المعرفة التربوية وتقديم الحلول العملية لمشكلات التعليم وإبراز النقاط الإيجابية والسلبية في الممارسات التربوية واقتراح التوصيات المناسبة لتطوير المنظومة التعليمية والارتقاء بجودة التعليم.



وقال إن الاجتماع شهد تقديم ورقة عمل حول موضوع (البحوث التربوية الميدانية) وأهميتها ومهارات تصميمها وتطبيقها إذ قدم ممثلو الدول الأعضاء معلومات حول أبرز المشاريع البحثية الميدانية التي تنفذها وزارات التربية والتعليم في دولهم.



وذكر أن المشاركين بالاجتماع أوصوا بتعزيز دور البحث التربوي في رسم السياسات والخطط التربوية ودعم القدرات المادية والبشرية لمراكز وإدارات البحوث التربوية في وزارات التربية والتعليم بالدول الأعضاء والاهتمام بتأهيل الباحثين التربويين في مراكز وإدارات البحث التربوي وإكسابهم المهارات اللازمة لإجراء بحوث تربوية عالية الجودة.



وبين أن المشاركين أوصوا أيضا بضرورة تشجيع المشاريع البحثية المشتركة بين وزارات التربية والتعليم في الدول الأعضاء وإنشاء مجموعات بحثية على مستوى دول الخليج لتبادل الخبرات في مجال البحث التربوي وتشجيع المعلمين وغيرهم من الممارسين التربويين على إجراء البحوث الإجرائية حول المشكلات التي تواجههم في المدارس.



وأفاد بأنهم اتفقوا على أهمية تعزيز التعاون بين المركز ومراكز وإدارات البحوث التربوية بوزارات التربية والتعليم في الدول الأعضاء وتفعيل دور منسق برامج المركز وفعالياته في وزارات التربية والتعليم بالدول الأعضاء ومنحه الصلاحيات التي تمكنه من متابعة تنفيذ برامج المركز وفعالياته في هذه الدول.



وأعرب عن الشكر والتقدير لجميع المشاركين في الاجتماع مثمنا ما طرحوه من أفكار ومقترحات ثرية من شأنها تعزيز فعالية البحوث التربوية الميدانية في الدول الأعضاء ومعالجة التحديات التي تواجه المركز في تطبيق أدوات الأبحاث الميدانية وتعزيز التعاون بين مراكز وإدارات البحث التربوي بالدول الأعضاء.



وأكد الشريكة حرص المركز على الاستفادة مما قدم في الاجتماع من توصيات ومقترحات عملية في توجيه الجهود نحو مواجهة تحديات تطبيق البحوث التربوية الميدانية وتحسين مردودها وتعظيم الفائدة منها من قبل وزارات التربية والتعليم بالدول الأعضاء.