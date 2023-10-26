

استضاف ديوان المحاسبة وفدا من ديوان المحاسبة القطري لتبادل الخبرات والمعارف في المجال القانوني، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الجهازين بما يسهم في تعزيز العلاقات المهنية.



وقال مدقق أول بإدارة المخالفات المالية د.علي العفاسي إن الديوان استعرض خلال الزيارة طرق اكتشاف المخالفات المالية وأنواعها، وكيفية فحص المخالفات المالية، وطرق التعامل مع الملاحظات المحالة إلى إدارة المخالفات المالية، والإجراءات المتعلقة بالتحقيق وتأديب المخالفين بشأنها.



وأضاف أنه تم استعراض كيفية فحص المخالفات المالية والذي يتضمن التأكد من قيام الجهات بالاستجابة لطلبات الديوان من حيث إجراء التحقيق وقيامها بإصدار القرارات الصادرة بالتصرف فيه، ورقابة ديوان المحاسبة على التحقيق والقرارات الصادرة بالتصرف فيه والذي يتضمن فحص محاضر التحقيق والتأكد من توافر كافة المقومات القانونية فيه وكذلك مدى تناوله لكافة المسؤوليات التأديبية.



وأشار العفاسي إلى أنه تمت مناقشة رقابة الديوان على القرارات التأديبية بشأن المخالفات المالية، حيث يراقب الديوان مدى ملاءمة القرار التأديبي الصادر مع ما هو منسوب للمخالف من حيث التناسب وكذلك درجة المسؤولية، كما تم التطرق لدور الديوان في إحالة المخالفين إلى الهيئة التأديبية لمحاكمة مرتكبي المخالفات المالية ودوره في تمثيل الادعاء أمام هذه الهيئة.