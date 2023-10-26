

وقعت جامعة الكويت ممثلة بمركز العلوم الطبية مذكرة تفاهم مع شركة نفط الكويت (المجموعة الطبية) بهدف تبادل الخبرات وتعزيز الشراكة بين الطرفين في مجال الرعاية الطبية.



وقال مدير الجامعة بالإنابة د.فايز الظفيري في تصريح صحافي عقب التوقيع ان جامعة الكويت حملت على عاتقها مسؤولية دعم الاهتمامات ذات القيمة الطبية والخدماتية والبحثية لخدمة كافة أفراد المجتمع ومؤسساته بشكل خاص والكويت بشكل عام في مجال الرعاية الصحية.



وأكد الظفيري أن الاتفاقية تتيح التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين الطرفين في إطار التعاون البحثي والأكاديمي في سبيل تطوير المنظومة الصحية.



وأضاف أن حرم مدينة (صباح السالم) الجامعية بمنطقة الشدادية يستوعب أكثر من 45 ألف طالب وطالبة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين فيها موضحا أن الطاقة الاستيعابية للمدينة الجامعية تستند على أعلى المعايير الأكاديمية القادرة على خدمة الكويت من خلال استقطاب ذوي الخبرة.



من جانبه، أفاد القائم بأعمال نائب مدير الجامعة للعلوم الطبية د.أسامة السعيد في تصريح مماثل بأن تجديد الاتفاقية بين الجامعة و(نفط الكويت) يهدف إلى تطوير المنظومة الصحية عبر تبادل الخبرات بين الطرفين وتقديم أفضل الخدمات المجتمعية.



وأشار إلى أن مستشفى الأحمدي الذي أنشئ منذ أربعينيات القرن الماضي يعد جزءا من تاريخ الكويت إذ استطاع خلال تلك السنوات أن يخدم المجتمع الكويتي في مجال الرعاية الصحية.



وأفاد السعيد بأن الاتفاقية جاءت لتقديم أفضل سبل التعاون للمجتمع بشأن تطوير المنظومة الصحية خاصة أن جامعة الكويت تتطلع لمزيد من الاتفاقيات التي من شأنها رسم السياسات العامة لتعزيز سبل التعاون البحثي والطبي لأطياف المجتمع.



بدوره، أكد نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والمالية بشركة نفط الكويت قصي العامر في تصريحه أن الاتفاقية الطبية تعكس مدى التزام جامعة الكويت بدعم وتعزيز التعاون المشترك وتطوير الرعاية الصحية.



ولفت العامر إلى أنه بحسب الاتفاقية سيتم استقطاب وندب أصحاب الخبرة من جامعة الكويت مما يساهم في تعزيز مستوى الرعاية الصحية المقدمة من المستشفى.



وأضاف أن هذا التعاون مهم لتحقيق التطور والتقدم في مجال الطب وتوسيع قاعدة المعرفة والخبرة في المجال الطبي.