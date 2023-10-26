قال الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالتكليف د.محمد الجسار إن إقامة معرض «زينة البلاط الملكي الهندي» من مجموعة الصباح الآثارية العائدة للشيخ الراحل ناصر صباح الأحمد، رحمه الله، في إمارة الشارقة يعكس التعاون «الوثيق» مع «دار الآثار الإسلامية» الكويتية وبمنزلة «الاحتفاء» بشغف الراحل بالفن والثقافة.



جاء ذلك في تصريح أدلى به لـ «كونا» بمناسبة افتتاح المعرض الذي يقام برعاية وحضور حاكم الشارقة الشيخ د.سلطان القاسمي في «متحف الشارقة للحضارة الإسلامية».



وأضاف الجسار أن مشاركة «دار الآثار»، التي يرعاها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، في المعرض بأفضل الأعمال الفنية من مجموعة الصباح الآثارية تأتي «توطيدا» للعلاقات الثقافية بين البلدين الشقيقين.



وأشار إلى أنها تعكس أيضا جانبا من «العلاقة الخاصة» التي تجمع الشيخ سلطان بالشيخ ناصر، رحمه الله، في حب الفن والثقافة والرغبة في المحافظة على ثقافة الحضارة الإسلامية والتعريف بجمالياتها من خلال عرض المقتنيات والآثار التي تزخر بها الحضارة العريقة.



وفي ضوء هذه العلاقة، لفت الجسار إلى استضافة «متحف الشارقة للحضارة الإسلامية» معرض الفن الإسلامي «كنوز من الكويت» في أكتوبر عام 2008 حين عكست التحف المعروضة في المعرض «العمق التاريخي والحضاري لمنجزات الفن الإسلامي».



وفيما يخص المعرض الحالي، ذكر الجسار أنه يضم حوالي 84 قطعة من مقتنيات مجموعة الصباح الآثارية التي تعد من «أهم» التحف الإسلامية في العالم وتقوم بالشراكة مع دار الآثار الإسلامية في الكويت لعرضها في الشارقة تحت مسمى «زينة البلاط الملكي الهندي».



وأشار في هذا الصدد إلى أن مجموعة الصباح الآثارية تمتلك ما يقرب من 30 ألف قطعة تعود ملكيتها للشيخ الراحل ناصر صباح الأحمد وقرينته الشيخة حصة صباح السالم الصباح وهي مجموعة أثرية شكلت عناصر أفضل متاحف الكويت والعالم للتحف الإسلامية.



وأوضح أن المعرض يستمر حتى أبريل 2024 في «متحف الشارقة للحضارة الإسلامية» الذي يهتم بعرض تلك المقتنيات النادرة باعتبارها مواقع ثقافية تنمي المعرفة بالتاريخ وتعلم الأجيال القادمة بتاريخ حضارتهم.



وأشاد الجسار باهتمام حاكم الشارقة الشيخ د.سلطان القاسمي برعايته وافتتاح المعرض وحرصه على تعزيز الثقافة والمعرفة باعتباره «محبا كبيرا» للثقافة.



من جانبه، أشاد القنصل العام للكويت في دبي والإمارات الشمالية السفير علي الذايدي، في تصريح لـ «كونا»، بما تضمنه معرض «زينة البلاط الملكي الهندي» من مقتنيات للشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، رحمه الله، وقرينته الشيخة حصة صباح السالم الصباح.



وقال الذايدي إن إقامة هذا المعرض «تضاف إلى النجاحات العالمية التي حققتها إمارة الشارقة في مجالي الثقافة والفنون».



وأشاد بدور وجهود الراحل الشيخ ناصر والشيخة حصة الصباح باقتناء هذه الكنوز التاريخية، معربا عن الاعتزاز والفخر بما تحققه مجموعة الصباح من نجاحات وإشادات على المستوى العالمي باعتبارها إحدى المجموعات العالمية التي تزخر باقتناء نوادر الكنوز التاريخية.