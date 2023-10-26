بيروت ـ داود رمال
اجتمع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مع الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد نخالة ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشيخ صالح العاروري، حيث جرى استعراض الأحداث الأخيرة في قطاع غزة منذ بدء عملية طوفان الأقصى وما تلتها من تطورات على كل صعيد، وكذلك المواجهات القائمة عند الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، وجرى تقييم للمواقف المتخذة دوليا وإقليميا وما يجب على أطراف محور المقاومة القيام به في هذه المرحلة الحساسة لتحقيق انتصار حقيقي للمقاومة في غزة وفلسطين ووقف العدوان الغادر والوحشي على شعبنا المظلوم والصامد في غزة وفي الضفة الغربية وتم الاتفاق على مواصلة التنسيق والمتابعة الدائمة للتطورات بشكل يومي ودائم.
ووجه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله رسالة إلى المؤسسات الإعلامية في الحزب، حيث طلب، في رسالة بخط يده، اعتماد تسمية «الشهداء على طريق القدس» للذين سقطوا منذ 7 أكتوبر الجاري عند الحدود اللبنانية الجنوبية.
ولفت، في الرسالة، إلى أن تسمية «الشهداء على طريق القدس» تأتي «انسجاما مع حقيقة المعركة القائمة الآن مع العدو الصهيوني ضمن طوفان الأقصى».