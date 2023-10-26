بيروت ـ داود رمال



اجتمع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مع الأمين العام ‏لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد نخالة ونائب رئيس ‏المكتب السياسي لحركة حماس الشيخ صالح العاروري، حيث جرى ‏استعراض الأحداث الأخيرة في قطاع غزة منذ بدء عملية طوفان الأقصى ‏وما تلتها من تطورات على كل صعيد، وكذلك المواجهات القائمة عند ‏الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، وجرى تقييم للمواقف المتخذة دوليا ‏وإقليميا وما يجب على أطراف محور المقاومة القيام به في هذه المرحلة ‏الحساسة لتحقيق انتصار حقيقي للمقاومة في غزة وفلسطين ووقف العدوان ‏الغادر والوحشي على شعبنا المظلوم والصامد في غزة وفي الضفة ‏الغربية وتم الاتفاق على مواصلة التنسيق والمتابعة الدائمة للتطورات ‏بشكل يومي ودائم.‏



ووجه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله رسالة إلى المؤسسات الإعلامية في الحزب، حيث طلب، في رسالة بخط يده، اعتماد تسمية «الشهداء على طريق القدس» للذين سقطوا منذ 7 أكتوبر الجاري عند الحدود اللبنانية الجنوبية.



ولفت، في الرسالة، إلى أن تسمية «الشهداء على طريق القدس» تأتي «انسجاما مع حقيقة المعركة القائمة الآن مع العدو الصهيوني ضمن طوفان الأقصى».