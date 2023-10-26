القاهرة - ناهد إمام



أجرى جهاز تنمية جزيرة الوراق الجديدة، امس، قرعة علنية لتخصيص وحدات سكنية بديلة بمدينة أكتوبر الجديدة ومنطقة مطار إمبابة، كما شملت القرعة تخصيص قطع أراض سكنية بمدينتي أكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر، وذلك لأكثر من 140 أسرة من سكان جزيرة الوراق، ممن اختاروا وحدات سكنية بديلة أو قطع أراض سكنية، حيث شملت القرعة التعريف بأرقام العمارات وأرقام الوحدات والمنطقة والمدينة، وكذلك بيانات قطع الأراضي، وذلك تنفيذا لتوجيهات د.عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتيسير إجراءات التعامل مع أهالي جزيرة الوراق، وكذلك توفير البديل المناسب والرضائي لأهالي الجزيرة.



صرح بذلك م.أسامة شوقي، رئيس جهاز تنمية جزيرة الوراق الجديدة، مضيفا أن قرعة أمس هي القرعة الـ 55 والتي أتاحت للمرة الأولى قطع أراض سكنية بجانب محور الوحدات السكنية البديلة لأهالي جزيرة الوراق لتمكينهم من بناء مسكنهم الخاص وفقا للاشتراطات، وأنه تم التعامل حتى الآن على ملفات أكثر من 2600 أسرة ممن وافقوا على خيار الوحدات السكنية البديلة بخلاف قطع الأراضي السكنية.



وأوضح م.أسامة شوقي أن القرعة بدأت بالوحدات السكنية البديلة بمدينة أكتوبر الجديدة، ثم تلا ذلك الاقتراع على الوحدات البديلة بمنطقة مطار إمبابة، ثم قطع الأراضي السكنية بمدينتي أكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر.



وقال م.أسامة شوقي إن المستفيدين أقدموا بأنفسهم على اختيار أوراق الاقتراع المدون بها رقم الوحدة ورقم العمارة والمدينة، وكذلك بالنسبة لقطع الأراضي.



وعقب إجراء القرعة، سلم م.أسامة شوقي، خطابات التخصيص للمستفيدين من الوحدات السكنية البديلة من أهالي جزيرة الوراق بمنطقة مطار إمبابة وأكتوبر الجديدة، وذلك بعد استكمال البيانات طبقا للقرعة التي تم إجراؤها، تمهيدا للاستلام، مضيفا أن الوحدات البديلة بمساحات تصل إلى 90 مترا مربعا وان قطع الأراضي التي تم توفيرها بمدينتي حدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة بمساحات تتراوح بين 120 مترا و 500 متر.



ولفت رئيس جهاز الوراق الجديدة إلى أنه عقب الانتهاء من إجراء القرعة وتسليم خطابات التخصيص للوحدات، يتوجه المستفيدون بالوحدات من أهالي جزيرة الوراق إلى مقري جهازي أكتوبر الجديدة، ومنطقة مطار إمبابة، لإنها إجراءات الاستلام.



ولفت م.أسامة شوقي إلى أنه بعد الانتهاء من إجراء القرعة العلنية وإجراءات تسليم الوحدات البديلة، يتم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، لتأثيث وتجهيز الوحدات البديلة للمنتقلين بالمجان، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بإشراك وزارة التضامن الاجتماعي، في تأثيث وتجهيز الوحدات، وأن الأثاث والأجهزة التي سيتم تسليمها للأهالي ستشمل أجهزة كهربائية (شاشات عرض - غسالات - سخانات - بوتاجازات - ثلاجات)، وغير ذلك من الأجهزة الكهربائية المختلفة اللازمة للمعيشة، بجانب تسليم أثاث به غرف نوم كاملة، وغرف أطفال، وأنتريهات، لضمان توفير البديل الرضائي المناسب لأهالي جزيرة الوراق.



تجدر الإشارة إلى أن المجتمع العمراني الجديد «جزيرة الوراق الجديدة»، هي إحدى مدن الجيل الرابع التي يتم تنفيذها من خلال وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز الوراق الجديدة، وذلك في إطار جهود وزارة الإسكان لتنفيذ مخرجات المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية بمصر 2052، والتي تتمثل أهم أهدافه في مضاعفة المعمور من 7% إلى 14%.