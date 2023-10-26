القاهرة - خديجة حمودة



أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، ضوابط تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، والمقرر أن تجرى بمقرات البعثات الديبلوماسية والقنصليات حول العالم، أو مقرات تحددها الهيئة بناء على ترشيح وزارة الخارجية، وذلك أيام 1، و2، و3 ديسمبر المقبل من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء وفقا لتوقيت الدولة التي يجرى فيها الاقتراع.



ونشرت الجريدة الرسمية، قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، والذي أقر حق كل مصري يوجد خارج مصر في اليوم الذي تجرى فيه انتخابات رئيس الجمهورية بالخارج الحق بالإدلاء بصوته في الانتخابات، متى كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين ويحمل بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنا الرقم القومي، كما حدد قرار الهيئة تشكيل اللجان المشرفة على أعمال الاقتراع والفرز والحصر العددي للأصوات من عدد كاف من أعضاء السلك الديبلوماسي والقنصلي يعاونهم أمين أصلي أو أكثر من العاملين بوزارة الخارجية.



وذكر قرار الهيئة، أنه لكل مرشح طلب تعيين من يمثله في كل لجنة انتخابية بالخارج يشترك أن يكون من المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين، على أن يبلغ المرشح الهيئة بأسمائهم قبل يومين على الأقل من يوم الاقتراع بالخارج، واللجان الانتخابية التي يطالب تعيينهم فيها، وتخطر الهيئة وزارة الخارجية بأسماء الممثلين واللجان.



وشمل القرار إجراءات الإشراف على عملية الاقتراع، ثم عملية الفرز والحصر العددي، وكذلك طرق التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة لتيسير عملية التصويت، وهي ذات القواعد المتبعة في تصويت المصريين بالداخل.



وتضمن القرار قيام البعثات الديبلوماسية بإرسال كشف الحصر العددي ونماذج محاضر الفرز إلى وزارة الخارجية في حقائب ديبلوماسية، ومنها للجنة العامة المشرفة على لجان الانتخاب بالخارج، لتباشر إعداد محضر فرز مجمع.