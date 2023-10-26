

الأعراض الثمانية الأكثر شيوعاً للسكتة الدماغية!



ثمانية أعراض ينبغي على الناس معرفتها بشكل أفضل، وفقا لجمعية السكتة الدماغية. وواحدة من أكثر العلامات الدالة على السكتة الدماغية هي عندما يكون هناك تدل ملحوظ في جانب واحد من الوجه، خاصة إذا حدث فجأة. وهناك مؤشر آخر محتمل لنقص الأوكسجين في خلايا الدماغ، هو عدم القدرة على رفع الذراعين والاحتفاظ بها كذلك.



ويمكن أن تتسبب السكتة الدماغية أيضا في التلعثم أثناء الحديث أو يجد الشخص فجأة صعوبة في العثور على الكلمات الصحيحة. ويمكن تذكر هذه العلامات الثلاث للسكتة الدماغية بشكل أفضل من خلال اختبار FAST:



- ضعف الوجه: هل يستطيع الإنسان أن يبتسم؟ هل تدلى فمه أو عينه؟



- ضعف الذراع: هل يمكن للإنسان أن يرفع ذراعيه؟



- مشاكل الكلام: هل يستطيع الشخص التحدث بوضوح وفهم ما يقوله؟



وهناك علامة أخرى يجب توخي الحذر منها: ظهور مفاجئ للرؤية المزدوجة أو الضبابية أو فقدان الرؤية في إحدى العينين (أو كلتيهما).



ويمكن أن يكون فقدان الذاكرة الشديد والمفاجئ، أو الارتباك، مؤشرا على الإصابة بسكتة دماغية. وقد يؤدي تلف الدماغ الناجم عن السكتة الدماغية إلى فقدان التوازن، وظهور الدوخة أو الدوار، والسقوط. وقد تؤدي السكتة الدماغية أيضا إلى صعوبة البلع، على الرغم من أنه من غير المحتمل أن تكون سكتة دماغية إذا كان هذا هو العرض الوحيد للحالة. وانتبه إذا كان هناك فقدان فوري للإحساس في جانب واحد من الجسم.



علامات السكتة الدماغية:



- تدلي الوجه.



- ضعف الذراع.



- مشاكل الكلام.



- الرؤية المشوشة.



- فقدان الذاكرة المفاجئ.



- فقدان التوازن.



- الصعوبة في البلع.



- فقدان الإحساس في جانب واحد من الجسم.



المصدر: «إكسبريس»