قالت كريستالينا غورغييفا مديرة صندوق النقد الدولي إن مؤسسة الإقراض العالمية تحتاج لزيادة مواردها المالية 50% عن مستوياتها الراهنة في ظل التحديات والصدمات المتواصلة التي يتعرض لها العالم.



وأوضحت غورغييفا خلال مشاركتها بفعاليات اليوم الثاني من مبادرة مستقبل الاستثمار السعودية أن العالم أصبح على «صفيح ساخن» بعد مروره بعدد من الأزمات خلال السنوات القليلة الماضية، مشيرة إلى فيروس كورونا، ثم الحرب في أوكرانيا، والأزمة المالية، «هو ما يتطلب زيادة قوتنا المالية». وأكدت أنه حتى في عالم يشهد المزيد من التوترات الجيوسياسية، والاستقطاب الاقتصادي «فإننا قادرون على اتخاذ قرارات لجعل الصندوق أقوى».



وألمحت مديرة صندوق النقد الدولي إلى شعور الأعضاء بمؤسسة الإقراض العالمية بالقلق، وقالوا خلال اجتماعهم في مراكش إن «الصندوق يحتاج إلى 50% إضافية من القوة المالية التي يتمتع بها اليوم».