ركزت اسرائيل قصفها في الساعات الأخيرة على جنوب قطاع غزة الذي يفترض ان يكون ملاذا آمنا دعت سكان الشمال إلى اللجوء إليه. ولم يتوقف القصف ولا الغارات على خان يونس ورفح، فضلا قصف عنيف طال منازل المدنيين في وسط مدينة غزة، ما أوقع العشرات بين قتيل وجريح.



وقال السكان إن قصف الجنوب اشتد أمس. وأدت إحدى الضربات إلى تدمير عدة مبان سكنية في خان يونس على بعد نحو عشرة كيلومترات من الحدود المصرية.



واعلنت قناة الجزيرة الاخبارية أن قصفا اسرائيليا استهدف منزلا نزحت إليه عائلة مراسلها في غزة وائل الدحدوح في مخيم النصيرات وسط القطاع، أدى إلى «استشهاد عدد منهم بمن فيهم زوجته وابنه وابنته» ي استهدف منزلا نزحوا إليه.



ونشرت القناة تسجيلات مصورة للحظة تلقي الصحافي نبأ ارتقاء افراد اسرته. وقال الدحدوح في تصريح أثناء توديع أفراد عائلته «هذه دموع الإنسانية وليست دموع الانهيار والخوف والجبن، فليخسأ جيش الاحتلال».



وأكد الدحدوح أن القصف الإسرائيلي «استهدف عائلتي في منطقة تبعد عن شمال غزة الذي طلب جيش الاحتلال إخلاءه». وأضاف «هذا قدرنا وهذا صبرنا».



وأعلنت القناة ان القصف الاسرائيـلــــي استهـــدف عائلتي الدحدوح وعوض في جنوب وادي غزة وهي منطقة بعيدة عن الشمال الذي طالب الاحتلال سكانه بمغادرته، وأن عددا من العائلتين في عداد المفقودين تحت انقاض المنازل.



وأعلن أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد ضحايا الهجمات الاسرائيلية على القطاع إلى «6600 شهيد منهم 2704 أطفال و1584 سيدة و364 مسنا، إضافة إلى إصابة 19000 مواطن بجراح مختلفة»



وأضـــاف أن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 44 مجزرة في الساعات الماضية تركزت في المنطقة الجنوبية لقطاع غزة راح ضحيتها 756 شخصا منهم 344 طفلا، إضافة إلى إصابة 1142 مواطنا بجراح مختلفة».



وتابع أن الإحصائيات تظهر أن 65% من القتلى كانت في جنوب قطاع غزة «والتي يزعم الاحتلال الإسرائيلي انها آمنة» وطلب من سكان شمال قطاع غزة ومدينة غزة بالنزوح إليها.



وأكد القدرة أن الوزارة تلقت 1600 بلاغ عن مفقودين منهم 900 طفل لايزالون تحت الأنقاض.



وقدر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أن حجم المتفجرات التي ألقيت على القطاع منذ بدء الحرب الاسرائيلية في السابع من اكتوبر الجاري، يساوي قوة القنبلة الذرية التي ألقيت على هيروشيما إبان الحرب العالمية.



ويبدو ان القصف المدفعي والغارات الجوية ستشتد حدة في الايام المقبلة نظرا لموافقة اسرائيل على تأجيل الاجتياح البري الذي تعد العدة له منذ بدء الحرب، بحسب ما كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» نقلا عن مسؤولين أميركيين وإسـرائـيـلـيـيـــن. وقالـــت الصحيفة ان إسرائيل وافقت على تأجيل دخول غزة حتى تسمح لواشنطن بإرسال دفاعات صاروخية لحماية قواتها المنتشرة في المنطقة.



وذكر تقرير الصحيفة أن إسرائيل تأخذ في الاعتبار أيضا الجهود التي تبذل لتقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة، بالإضافة إلى الجهود الديبلوماسية الرامية لتحرير الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس.



وأضاف أن التهديدات التي تتعرض لها القوات الأميركية تمثل مصدر قلق بالغ. وذكرت الصحيفة أن الولايات المتحدة تسارع لنشر نحو عشرة أنظمة دفاع جوي في المنطقة.



لكن قناة الجزيرة نقلت عن مسؤول في الپنتاغون نفيه وجود مثل هذا الطلب وقال: لسنا على علم بأي طلب من إسرائيل يتعلق بتأجيل عملياتها العسكرية. وأضاف أن واشنطن لا تحدد لإسرائيل توقيت وكيفية شن عملياتها، مؤكدا «جاهزون للدفاع عن قواتنا ومصالحنا في الشرق الأوسط».



هذا، واعتبر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) أن قطاع غزة شهد «16 عاما من تراجع التنمية» منذ بدء الحصار الاسرائيلي في 2007، مشيرا الى ان التداعيات الاقتصادية للحرب بين إسرائيل وحماس «من المستحيل تحديدها». وقـــال ريـتـشــــارد كوزول-رايت، مدير قــســم استراتيجيـــات العولمـــة والتنمية في «الأونكتاد» في مؤتمر صحافي «من المستحيل تحديد العواقب الاقتصادية للأزمة الإنسانية الحالية في غزة».



ولم يكن حال الضفة الغربية بأفضل كثيرا من قطاع غزة، حيث قتل الجيش الاسرائيلي أمس نحو ستة فلسطينيين 4 منهم في جنين، ليرتفع عدد القتلى في الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب إلى أكثر من 100 قتيل، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.



من جهتهـــا، وسعت الفصائل الفلسطينية من مروحة أهدافها، حيث أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركـــة «حماس» قصف مدينتي حيفا وإيلات في شمال وجنوب إسرائيل.



وقالت الكتائب في بيان مقتضب وزع على الصحافيين في غزة «قصفنا مدينة حيفا المحتلة بصاروخ R160 ومدينة إيلات بصاروخ عياش 250 ردا على قتل المدنيين المتواصل في غزة».



من جهته، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه تم إطلاق صاروخ واحد من داخل غزة باتجاه منطقة إيلات و«سقط في منطقة مفتوحة».