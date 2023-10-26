فشل مجلس الأمن الدولي في تبني مشروع قرار أميركي يدعو إلى هدنة إنسانية للسماح بإيصال المساعدات إلى غزة.

واستخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار الأميركي، لأن القرار لا يدعو إلى وقف إطلاق النار.

كما فشل مجلس الأمن الدولي في تبني مشروع قرار روسي يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة، وذلك لعدم حصوله على الاصوات الكافية حيث صوت ٤ فقط لصالحه ورفضته دولتان، فيما يحتاج اقراره الى ٩ اصوات وعدم استخدام اي دولة حق «الفيتو». في غضون ذلك، استقبل صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر في الدوحة امس وزير الخارجية التركية هاكان فيدان والوفد المرافق.

وقالت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، في بيان، انه جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، وسبل تطويرها، وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية لاسيما تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وأكد الشيخ تميم بن حمد على موقف قطر الثابت من إدانة كل أشكال استهداف المدنيين، وضرورة بذل الجهود لخفض التصعيد وتجنيب المدنيين تبعات القتال، وفتح الممرات الآمنة في غزة للإغاثة والجهود الإنسانية، وضمان عدم اتساع رقعة العنف إقليميا.

في السياق، أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أن هناك بعض التقدم بشأن الإفراج عن الأسرى المحتجزين لدى حركة «حماس» في غزة.

وأضاف الشيخ محمد بن عبدالرحمن، في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان عقب مباحثاتهما الرسمية، «لا تزال المفاوضات مستمرة بشأن الأسرى ورأينا بعض التقدم، لاسيما بعد الإفراج عن رهينتين أميركيتين ورهينتين أخريين».

وجدد تأكيد إدانة قطر لاستهداف المدنيين من أي طرف وسياسة العقاب الجماعي والتهجير القسري التي تمارسها إسرائيل ضد قطاع غزة وسكانه، ورفضها لازدواجية المعايير ومطالبتها بمحاسبة كل الأطراف المتورطة في انتهاك القانون الدولي.

ودعا رئيس الوزراء القطري «الشركاء للعمل على وقف إطلاق النار وفتح ممرات إنسانية ومنع تدهور الأوضاع وحشد الجهود للتوصل إلى حل شامل للقضية الفلسطينية»، مؤكدا أن الحل الوحيد للأزمة هو السلام المستدام والشامل الذي يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني ويمكنه من إقامة دولته المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية.

من جانبه، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن إسرائيل تستهدف المدنيين الأبرياء في المدارس والمساجد والمستشفيات ويجب وضع حد لهذه الوحشية التي ترتكب أمام أعين العالم أجمع.

وأكد فيدان أن «عملية برية ضد غزة من شأنها أن تحول العدوان الوحشي الاسرائيلي إلى مجزرة». وفي الإطار ذاته، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن أي اجتياح بري إسرائيلي لغزة سيعقد جهود إعادة المحتجزين.

من جهة أخرى، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلغاء كل خططه لزيارة إسرائيل بسبب حربها «اللاإنسانية» في غزة، منددا بـ «عجز الغرب عن وقف القتال الجاري» في القطاع.

وقال أردوغان في خطاب حاد اللهجة ألقاه أمام البرلمان «كانت لدينا خطة لزيارة إسرائيل لكنها ألغيت، لن نذهب».

وأكد ان «حماس ليست مجموعة إرهابية، بل هي مجموعة تحرير تقوم بحماية أرضها». وانتقد «القوى الغربية التي تذرف دموعا على إسرائيل ولا تقوم بأي شي آخر»، داعيا إلى إقامة «فلسطين مستقلة» وعقد مؤتمر يجمع إسرائيل والفلسطينيين، عارضا أن تكون بلاده «ضامنة» لأي اتفاق يتم التوصل إليه في المستقبل، وقال «يجب إعلان وقف إطلاق النار فورا.. ويجب بدء مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة لإطلاق سراح الرهائن».

في هذه الأثناء، استقبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين في عمان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث اكد له ان وقف الحرب على غزة ضرورة قصوى، محذرا من أن استمرارها قد يدفع إلى «انفجار الأوضاع بالمنطقة» بحسب بيان للديوان الملكي الأردني.

وشدد الملك عبدالله الثاني على أن المجتمع الدولي يجب أن يضغط على إسرائيل لوقف حملة القصف ضد المدنيين في القطاع وإنهاء حصاره، مجددا رفض الأردن «لأي محاولات للتهجير أو التسبب بالنزوح داخل غزة». في الغضون، قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن لندن قد تناقش التوصل لهدنة إنسانية في قطاع غزة لتسهيل وصول المساعدات لكنها لا تريد وقفا شاملا لإطلاق النار لأنه لن يخدم إلا مصلحة «حماس».

إلى ذلك، وزعت المجموعة العربية في الأمم المتحدة مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة، بحسب ما صرحت مصادر ديبلوماسية لقناة «الجزيرة» الفضائية و«سكاي نيوز».

وقال مصدر ديبلوماسي لـ«الجزيرة» إن مشروع القرار العربي الذي جرى توزيعه مساء امس الاول يطالب بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، كما يرفض بشدة أي محاولات للترحيل القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين.

ووفقا للمصدر نفسه، يؤكد مشروع القرار العربي على ضرورة الإسراع بإنشاء آلية لضمان حماية السكان المدنيين الفلسطينيين، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.









