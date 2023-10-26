مسقط - مفرح الشمري



يواصل مهرجان «الدن» الدولي الرابع أنشطته وسط حضور غفير في الجمعية العمانية للسيارات والتي تحولت الى سوق ثقافي فني يقدم سلطنة عمان بشكل جميل للعالم انطلاقا من شعار المهرجان «أهلا بالعالم في سلطنة عمان».



أنشطة المهرجان المتنوعة جذبت الحضور الى متابعتها لما تحمل من أفكار جميلة نفذها فريق فرقة «الدن» للثقافة والفن بإتقان حتى تتماشى مع الأجواء والمتغيرات التي تحدث حولنا.



انطلق اليوم الثاني من المهرجان بالندوة الفكرية عن «مسرح الشارع»، شارك بها نخبة مميزة من المسرحيين في الوطن العربي والعالم لشرح معنى هذا النوع من المسرح حتى يتعرف الحضور على ماهيته، وعلى الرغم من حديث المشاركين في الجلسة، إلا أننا نحتاج الى الكثير حتى يعرف الجميع ماذا نعني بمسرح الشارع؟ الذي يعتبر من المسارح التفاعلية مع الجمهور ولا يعتمد على نص معين، بل حدث يبنى عليه عرض مسرحي.



وفي هذا الصدد، قدمت فرقة «بالإعاقة نبدع» العمانية عرضا مسرحيا بعنوان «صاحب إرادة» لإبراز قدرات أصحاب الهمم ذوي الاحتياجات الخاصة الذين أثبتوا بعرضهم أن الاعاقة الحقيقية هي إعاقة الفكر وليس الجسد.



بعد ذلك، قدمت فرقة «شمايل» الإيرانية عرضا مسرحيا للكبار بعنوان «عندما تنتهي تسقط» بالغة العربية الفصحي، ويدعو إلى السلام ونبذ الكراهية والحروب التي لم تجن الأرض منها سوى الدمار.

حضور كويتي في المهرجان



يتواجد في المهرجان عدد من نجوم الكويت مثل الفنان أحمد السلمان والفنان داود حسين والفنانة منى شداد والفنانة عبير الجندي والكاتب عثمان الشطي، بالإضافة الى الممثلين المشاركين في مسرحيتي «الأرانب» ومسرحية «الساعة التاسعة» واللتين يتصدى لإخراجهما الفنان بدر الشعيبي.

منى شداد.. والإبداع الصوتي لدى الممثل



قدمت الفنانة منى شداد في الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا ورشة تدريبية بعنوان «الإبداع الصوتي لدى الممثل»، تحدثت خلالها عن القدرات التي يجب أن يتحلى بها الممثل حتى يبدع بصوته، حسب الدور المسند له، وحضر الورشة طالبات وطلاب الجامعة، إلى جانب عدد من المهتمين من الشباب العماني العاشق للمسرح.