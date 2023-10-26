من الجميل أن يرى الإنسان حصاد تعبه في دولاب الجوائز

أشارك في «الكويت المسرحي» و«الدن» و«البحرين المسرحي»

انتظروا «باك تو سكول» .. و«عندنا طموح» بقطر والإمارات

«صالح للحياة» رحلة حياة و«الأرانب» تجاوزت 100 عرض



عبدالحميد الخطيب



«المسرح صوت للحق ومنبر قوي لنا كفنانين لنطلق آهاتنا للتعبير عن قضايا المجتمع وأمتنا العربية»، بهذه الكلمات أكد الكاتب عثمان الشطي أهمية المسرح في تسليط الضوء على القضايا الإنسانية من خلال الشخصيات او الحوارات، وكذلك «الرمزيات» التي يتم تقديمها في بعض المسرحيات، وقال: في كثير من أعمالي أتطرق الى الحالات الإنسانية وإلى أطفال الحروب، والبعض يسألني «ليش ما تسوي أعمال وناسة، وما فيها هذه القضايا الجادة؟» وأرد عليهم ان هذا هو الواقع وإذا لم نضع حدا له «فما فينا خير كفنانين»، نحن نحمل رسالة هادفة ويجب ان تصل هذه الرسالة الى الجميع.



وعن احتفائه هذه الأيام بإنجازاته المهنية، ونشره صورا بجانب دولاب مليء بالجوائز والتكريمات، أوضح: لقد بدأت الكتابة بالمقالات الصحافية والخواطر منذ عام 2004، ثم المسرح في 2012، ومن الجميل ان يرى الإنسان حصاد تعبه طوال تلك السنوات من خلال دولاب مليء بالجوائز والتكريمات، وهذا يعطيني دافعا للاستمرار، والدليل ان الفترة المقبلة عندي كم من الأعمال الفنية على مستوى الخليج، مستدركا: أفتخر بكل ما حققته، وأتمنى أن يكون قلمي دائما خير سفير لبلدي الكويت ولشخصي وعائلتي.



وبسؤاله عن جديده، أجاب الشطي: انطلق إلى الإمارات للمشاركة في مهرجان «دبي لمسرح الشباب» بمسرحية «صالح للحياة»، من تأليفي، إخراج ياسين بن صالح، بطولة مجموعة من الشباب المتميزين، وهو عمل يتطرق الى رحلة الإنسان من الميلاد إلى الممات، وهل هو مخير في حياته أم مسير؟ بعدها أسافر الى مهرجان «الدن» الدولي بسلطنة عمان، حيث أتشرف بتقديم ورشة للأطفال والطلبة فيما يخص الكتابة، بالإضافة الى المشاركة ضمن منافسات مسرح الأطفال من خلال مسرحية «الأرانب»، إخراج بدر الشعيبي، والتي قدمناها بنجاح أكثر من 100 عرض في الكويت والخليج.



وأردف: أذهب في بداية نوفمبر المقبل الى مملكة البحرين للمشاركة بمهرجان البحرين المسرحي، من خلال عمل عنوانه «أجسام وألوان»، إخراج حسن فلامرزي، وهو لفرقة «مسرح أوال» والتي أتشرف بأن أكون معها، ويناقش العرض علاقة الممثل بالجمهور، ونتمنى التوفيق. وتابع: لي مشاركات أخرى في ديسمبر، منها عمل بمهرجان الطفل بالإمارات، وكذلك أتواجد في مهرجان الكويت المسرحي مع فرقة «المسرح الكويتي»، من خلال عرض «دق الطار»، إخراج محمد الأنصاري.



واستطرد الشطي: خلال نوفمبر المقبل ستكون لي مسرحية جماهيرية من تأليفي اسمها «باك تو سكول»، إخراج عبدالرحمن الهزيم، بطولة مجموعة من النجوم منهم هند البلوشي ومي البلوشي وعبدالله هيثم، وغيرهم، وهي موجهة للعائلة وتسير أحداثها في إطار تربوي هادف جميل، مضيفا: لدي ايضا في قطر مسرحية أطفال غنائية جميلة عنوانها «عندنا طموح» مع الجوري البعنون ووضحة الأيوب، وسيتم تقديم عروض لها أيضا بالإمارات، وهي عمل جماهيري حقق النجاح في الكويت والآن في جولة خليجية، وإن شاء الله نقدم دائما الشيء الجميل للعائلة.