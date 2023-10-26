مفرح الشمري



تستعد الفنانة التشكيلية منى مبارك، الملقبة بـ «الغلا»، لإقامة معرضها الشخصي الأول بعنوان «بداية خطوات»، وذلك في الأول من نوفمبر المقبل حتى الثامن من الشهر نفسه في قاعة أحمد العدواني بضاحية عبدالله السالم، وبرعاية المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.



وفي هذا الصدد، قالت منى مبارك لـ «الأنباء»: المعرض الشخصي الأول الخاص بي جاء بعد عناء وتعب وجهد وكفاح طوال 20 سنة، ولله الحمد تحقق الحلم والأمل بإقامته، وأوجه الدعوى للجميع من دون استثناء للحضور ليشاركونني فرحتي هذه.



وعن سبب التأخير في إقامته، ذكرت الفنانة التشكيلية منى مبارك أنها حرصت على الاهتمام والتركيز في المعرض لإبراز الهوية والبيئة الكويتية والموروث الشعبي والتعبير عنها بحداثة، وأردفت: هدفي تمثيل بلدي في جميع المحافل الداخلية والخارجية، وإسعاد العالم من خلال ما أرسمه من لوحات تعبيرية تحمل بين طياتها رسالة فنية هادفة وواضحة ومؤثرة بنفس الوقت وتنال إعجاب الجميع، موجهة الشكر لكل من له دور في حياتها الفنية على ما قدمه لها لتصل لما وصلت إليه حاليا.