ولي العهد والملك تشالز بحثا تعزيز التعاون المشترك بين البلدين

سموه نقل له تحيات صاحب السمو ودعوة سموه له لزيارة بلده الثاني الكويت

الملك تشالز الثالث: زيارة ولي العهد تعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الصديقين



قام سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بزيارة صاحب الجلالة الملك تشالز الثالث، ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة في قصر باكنغهام، وذلك تلبية للدعوة الموجهة لسموه.



حيث نقل سموه تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد إلى الملك تشالز الثالث ودعوة سموه له لزيارة بلده الثاني الكويت.



هذا، وتم تبادل الأحاديث الودية التي عكست عمق العلاقات التاريخية الطيبة بين الكويت والمملكة المتحدة الصديقة، والتأكيد على مواصلة العمل لتعزيز أطر التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في كافة الأصعدة والمجالات.



من جانبه، عبر صاحب الجلالة الملك تشالز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة عن خالص شكره لسموه، حفظه الله، على تلبية الدعوة مما يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الصديقين.