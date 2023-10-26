

شارك وكيل الحرس الوطني الفريق الركن م.هاشم الرفاعي في المؤتمر السنوي للاتحاد الدولي لقوات الشرطة والدرك ذات الطابع العسكري (FIEP) الذي يعقد في مملكة إسبانيــــا الصديقة.



وأكد وكيل الحرس الوطني أنه تمت الموافقة خلال المؤتمر على استضافة الحرس الوطني لمؤتمر القوى البشرية للدول أعضاء الاتحاد ترجمـــة لدور الحرس الوطني الفاعل في المنظمة الدوليـــة، مشيرا إلى مناقشة عدد من الموضوعات تتعلــــق بمكافحــــة الإرهـــــاب والشغب وقضايــــا المخدرات وسبل تعزيز التعاون المشترك بين الدول الأعضاء وتبادل الخبرات.



ولفت إلى أن اجتماع الاتحاد الدولي لقوات الشرطة والدرك ذات الطابع العسكري شهد تسليم الرئاسة من الحرس المدني الإسباني، الى قوات الدرك الإيطالية والتوقيع والمصادقة على الإعلان المشترك الذي يضم الخطط والمحاضر وجدول الأعمال للسنة المقبلة، بالإضافة إلى اعتماد محاور اجتماع السنة السابقة.