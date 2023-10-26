حطت الطائرة الكويتية الإغاثية الثالثة في مطار (العريش) الدولي المصري وعلى متنها 40 طنا من المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للشعب الفلسطيني تشمل مستلزمات طبية وأدوية ضمن الجسر الجوي الكويتي لإغاثة اهالي قطاع غزة.



وقال مبعوث جمعية الهلال الأحمر د.أحمد الشامي لـ «كونا» إن الشحنة تحتوي على عدد من المستلزمات الطبية الأساسية منها ادوية ومحاليل، بالإضافة إلى جهاز سونار وغيره من الأجهزة الطبية.



وذكر الشامي أن هذه الشحنة تعد استمرارا للشحنات المتعاقبة عبر الجسر الجوي الكويتي لأهالي قطاع غزة لمساعدتهم في هذه الفترة العصيبة، مشيرا إلى أنه سيتسلمها الهلال الأحمر المصري الذي سيقوم بدوره بتسليمها لنظيره الفلسطيني عبر معبر (رفح) البري لإيصالها للأشقاء في القطاع.



من جانبه، قال مبعوث «الجمعية الكويتية للإغاثة» طارق الباطني لـ «كونا» ان «الجمعيات الخيرية الكويتية التي تعمل تحت مظلة الجمعية تداعت لتقديم المساعدات الإنسانية جراء الأوضاع الصحية الصعبة التي يعيشها أشقاؤنا المنكوبون في قطاع غزة وتأتي تجسيدا لدور الكويت الريادي عربيا وإقليميا ودوليا في هذا المجال».



وأكد الباطني استمرار التنسيق بين الجمعيات الخيرية الكويتية لتجهيز كل الاحتياجات الإنسانية تنفيذا للأمر السامي بتسيير الجسر الجوي الكويتي لإغاثة الأشقاء في غزة وتقديم يد العون والمساعدة لهم.



وكانت الطائرة الإغاثية الثالثة التابعة للقوة الجوية الكويتية ضمن الجسر الجوي للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة متجهة إلى مدينة (العريش) المصرية تمهيدا لإيصالها إلى القطاع محملة بـ40 طنا من المساعدات الإغاثية والمواد الطبية والدوائية العاجلة.