

حنان عبدالمعبود



أعرب رئيس لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي النائب أ.د.حمد المطر عن سعادته بالمشاركة في الاحتفال بـ«اليوم العالمي للتحضير» بإحدى المدن الصحية النموذجية والتي تضم عددا من اللجان المهمة ومنها البيئية، لافتا إلى الحاجة الماسة لباقي المدن لهذا التنظيم، كما ذكر أن هناك افتقادا بثقافة المجتمع للحفاظ على البيئة.



ووجه رسالة إلى وزير التربية والتعليم العالي والبحت العلمي بضرورة أن يكون للموضوع البيئي مكان بالمناهج وأن يكون هناك أولوية حكومية للحفاظ على البيئة وبالتالي ليس هناك ثقافة بيئية والتي تتعلق بالصحة بشكل مباشر، لافتا إلى أهمية غرس المحافظة على البيئة في الأطفال.



جاء هذا خلال احتفال ضاحية عبدالله السالم الصحية بـ«يوم التخضير العالمي»، والذي شارك فيه رؤساء اللجان في مدينة ضاحية عبدالله السالم الصحية وأهالي المنطقة وعدد من الهيئات والمؤسسات والمتطوعين.



ووجه المطر الشكر لكافة القائمين على العمل، كما أعرب عن فخره بفوز سيدتين بعضوية مجلس إدارة الجمعية التعاونية للمنطقة، مؤكدا ان المرأة إضافة بالتعاونيات لأن المرأة الكويتية جادة في التعامل وتستحق ان تمثل بكل الأماكن.



من جانبها، أوضحت رئيس مكتب مدينة ضاحية عبدالله السالم الصحية والمنسق العام د.إيمان أبا حسين أن يوم التخضير مناسبة يتم الاحتفال بها دوليا تأكيدا على أهمية الاعتناء بالبيئة.



وقالت: «نحن نسعى لتحقيق رؤية مدينة ضاحية عبدالله السالم الصحية بأن تنعم المنطقة وسكانها بالصحة والجمال والترابط الاجتماعي، ورسالتنا تكاتف أهالي منطقة ضاحية عبدالله السالم وجميع قطاعاتها الرسمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات».



بدورها، قالت رئيس اللجنة البيئية في مدينة ضاحية عبدالله السالم الصحية سوسن السرحان «ان يوم التخضير العالمي مناسبة مهمة تزيدنا اهتماما بالبيئة التي تحتضننا وتعيننا على تحقيق عيش صحي وسليم، مؤكدة ان هذا اليوم لا يجعلنا ننتبه فقط إلى ضرورة ان نكون في بيئة جميلة وخضراء، بل للحفاظ على هذه البيئة من التصحر الذي يهلك حياة الإنسان.



وباركت السرحان انطلاق موسم التخضير، مؤكدة ان هذه المناسبة تسلط الضوء على أهمية البيئة والزراعة.



من جهتها، أوضحت عضو اللجنة البيئية في مدينة ضاحية عبدالله السالم وعضو جمعية الضاحية ابتسام الفريح «في يوم التخضير نحرص على البحث عن البدائل لكل ما يؤذي البيئة الخضراء ويضرها ويقلصها، كما نوجه الاهتمام أكثر بالمحافظة على نظافتها وعلينا جميعا ان نمد أيادينا لنزرع هذه الأراضي ونساهم في تخضيرها لتكون بيئة أفضل لنا وللأجيال من بعدنا.