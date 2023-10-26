

مريم بندق



علمت «الأنباء» أن الوكيلة المساعدة لشؤون نظم المعلومات بديوان الخدمة المدنية عبير الفارس وجهت تعميما إلى جميع قطاعات الديوان بضرورة تفعيل البريد الإلكتروني الخاص بكل موظف، باعتباره وسيلة أساسية للتواصل والعلم الفوري بالقرارات والتعاميم والمنشورات الداخلية الصادرة بـ «الديوان»، والمساهمة في تعزيز الكفاءة والفاعلية وتبادل المعلومات والتنظيم.



وأوضحت مصادر لـ «الأنباء» أهمية هذه الخطوة للموظفين والتي يمكن أن تشمل إرسال الرسائل والمستندات الرسمية بين مختلف الأقسام والقطاعات وتبادل المعلومات والبيانات بسرعة وفعالية وتنظيم مهامهم ومواعيد اجتماعاتهم اليومية عبر استخدام تقويم البريد الإلكتروني، فضلا عن توفير طبقات إضافية من الأمان لحماية المعلومات الحكومية المرسلة والمستلمة عبر تقنيات البريد الإلكتروني الآمن، مما يساهم في تسهيل سير العمل واتخاذ القرارات والحفاظ على سجلات دقيقة للمراسلات والمعاملات مما يعزز من شفافية العمل والمساءلة. هذا، وقال مصدر لـ «الأنباء» إن لائحة الابتعاث المعدلة جذريا من جانب «الديوان» تقتصر على منح الإجازة الدراسية للحصول على الدبلوم الأكاديمي أو البكالوريوس وكذلك البعثة الدراسية للحصول على الماجستير أو الدكتوراه على الموظفين الكويتيين فقط. وبين المصدر أنه تم إلغاء الاستثناء الوارد في المادة 11 من القرار رقم 10 لسنة 1986 بشأن لائحة البعثات والإجازات الدراسية التي تنص على أنه يجوز منح الموظفين غير الكويتيين إجازة للدراسة الجامعية أو «العليا».