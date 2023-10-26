

أطلق مكتب تكريم الشهداء وأسرهم أكاديمية «المبدعين 5» لأبناء الشهداء والتي تستهدف تعزيز المهارات والخبرات لدى أبناء الشهداء الذين سيكون لهم دور في تقديم الدورات المصاحبة للأكاديمية.



وقال مدير عام مكتب تكريم الشهداء وأسرهم صلاح العوفان ان انطلاقة أكاديمية «المبدعين5» بعد النجاح الكبير للتجارب السابقة للأكاديمية والاستفادة التي تلقاها أبناء الشهداء من خلال مشاركتهم بالبرامج التدريبية التي أثمرت حصولهم على خبرات عملية جديدة وتأتي تكمله لما قبلها من أكاديميات حققت النجاح تلو النجاح.



وأشار العوفان إلى انه سيتم التركيز على موضوعات جديدة من شأنها تطوير الخبرات والمهارات لدى الأبناء، بما يتلاءم مع احتياجات سوق العمل بشكل إبداعي واحترافي يتناسب مع فكرة الأكاديمية الإبداعية، وخاصة أنها تتميز عن غيرها بإعطاء فرصة لأبناء الشهداء في تقديم العديد من الدورات، مبينا أن الفئة العمرية المستهدفة من 25 إلى 55 عاما، وستستمر حتى 12 ديسمبر.



بدوره، قال مدير إدارة التوجيه المعنوي والرعاية الأسرية في مكتب الشهيد محمد المطيري إن الاكاديمية يشارك فيها 42 من أبناء الشهداء وستنقسم الى اربعة محاور رئيسية، وهي: المحور النفسي الاجتماعي، والمحور الصحي، والمحور الأسري، وأخيرا المحور الاقتصادي، مؤكدا دورها الفاعل في تحقيق طموحات واحتياجات الأبناء بجميع جوانب الحياة وستكون مرحلة لتعزيز المهارات والخبرات من خلال التدريب العملي والنظري والحوار المباشر لتحقيق الأهداف المنشودة.



من جهته، تحدث د.أحمد بوعركي محاضر واستشاري تربوي وأسري في الأكاديمية عن نمو الطفل والمراهقة وتعاملات الوالدين داخل البيت، خصوصا مع هاتين الفئتين لكي نزيد الوعي التربوي داخل البيت للوالدين لأنهم هم الأساس التربوي، متمنيا تقديم النفع والفائدة لأبناء الشهداء عرفانا لما قدم ذووهم من تضحيات.



من جانبهم، أكد عدد من أبناء الشهداء المشاركين في الأكاديمية أن مشاركتهم تساهم في تطوير مهاراتهم بالعديد من الجوانب النفسية والاجتماعية والأسرية، إضافة إلى الجانب الديني والتعليمي والصحي، فضلا عن المهني والمالي وتعزيز روح المواطنة لديهم.