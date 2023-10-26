آلاء خليفة



نظمت إدارة العلاقات العامة وخدمة المواطن بوزارة التعليم العالي وبالتنسيق مع فريق المكتب الإعلامي لوزارة الصحة ورابطة الأورام الكويتية وحملة «كان» والجمعية الكويتية لمرضى السرطان فعالية «أكتوبر الوردي» بعنوان «انت أولا» تزامنا مع الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي، وتضمنت الفعالية معرضا صحيا ومحاضرة للتثقيف والتوعية بخطر سرطان الثدي والتعامل معه عبر اتباع التعليمات الصحية تحقيقا للأمن المجتمعي الصحي.



وأدارت المحاضرة طبيب العائلة في المكتب الإعلامي بوزارة الصحة د.هديل العون التي أكدت ان الكشف المبكر يسهم في نجاح الخطة العلاجية، مشددة على أهمية الدعم النفسي من المحيطين والذي يؤثر إيجابيا على تخطي الصعاب. من جانبها، قالت استشاري باطنية وأورام تخصص دقيق أورام الثدي بوزارة الصحة والحاصلة البورد الكندي والأميركي د.منى يوسف ان الخلايا السرطانية في الثدي غير طبيعية تنقسم بشكل يفقد الجسم القدرة على التحكم بها وإذا لم نتمكن من الحد من نموها فإنها تنتقل إلى خارج نسيج الثدي وتنتشر إلى الأعضاء الأخرى مثل العقد اللمفاوية خاصة في منطقة الابط والرئتين والكبد والعظام والدماغ. وأضافت يوسف: يعتبر سرطان الثدي من أكثر السرطانات انتشارا عالميا ومحليا، لافتة الى انه يصيب النساء خاصة فوق سن الأربعين ولكن أيضا يصيب الفئة العمرية من 20 إلى 30 عاما، وفي الكويت يمثل سرطان الثدي تقريبا نسبة 40% من إجمالي حالات السرطان لدى الكويتيات فوق 40 عاما، أما نسبة الإصابة لمن دون هذا العمر فتبلغ 26%.



وذكرت ان نسبة إصابة الرجال بسرطان الثدي 1%، موضحة ان السرطان مراحل، وكلما كبرت المرحلة ازداد انتشار المرض ومعدلات الوفاة به، تأتي في المركز الثاني بعد سرطان الرئة وبحسب تقارير منظمة الصحة العالمية فإن إصابة السيدات بمنطقة الشرق الأوسط تكون أصغر بـ 10 سنوات مقارنة بسن الإصابة للسيدات في أوروبا وأميركا. وبينت ان من بين كل 10 حالات أورام اكتشفت في الثدي 8 منهم غير سرطانية، لافتة الى ان نسبة الشفاء من أمراض السرطان عالميا تتراوح بين 60 و70% ومع التوعية والكشف المبكر بلغت النسبة من 80 إلى 85% وحاليا ارتفعت إلى أكثر 92%، مشيرة إلى ان نسبة النجاة من سرطان الثدي بالكويت خلال السنوات الـ 5 بلغت 90.5%. من جانبها، أشارت سفيرة التوعية ورئيسة فريق «كوني قوية» ليلى جمال إلى انها مرت بتجربة الإصابة بمرض سرطان الثدي ولكن بالإرادة والإصرار والاستمرار على العلاج تشافت.