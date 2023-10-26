عبدالعزيز الفضلي



ترأس وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع صباح أمس، في ديوان عام الوزارة، اجتماعا موسعا ضم مديري عموم المناطق التعليمية، وإدارة التنسيق، وإدارة نظم المعلومات، بحضور وكيل وزارة التربية بالإنابة، والوكيل المساعد لقطاع التعليم العام بالإنابة، وذلك لمناقشة آلية تنفيذ إجراءات توزيع المعلمين في مختلف المراحل التعليمية والتي تستهدف سد العجز الفعلي في الوظائف التعليمية في المدارس.



وجرى خلال الاجتماع استعراض الميزانية الفعلية للمدارس وكذلك النقص في الكوادر التعليمية ببعض المدارس في تخصصات معينة مقابل الزيادة في مدارس أخرى، حيث وجه الوزير المانع المسؤولين بسرعة البدء بإجراءات النقل للمعلمين والمعلمات للمدارس التي تعاني من نقص في الكادر التعليمي، مع الالتزام بمعيار الأحدث في التعيين، ومراعاة الخطة السنوية المعتمدة من التواجيه الفنية للمواد الدراسية، وذلك لسرعة معالجة توزيع المعلمين وسد العجز في التخصصات المحددة في تلك المدارس، وسيكون هناك اجتماع قادم الأسبوع المقبل لمتابعة آخر المستجدات والأعمال بشأن الوظائف التعليمية.



وجدد الوزير المانع التأكيد على ضرورة تكاتف الجميع والعمل بروح الفريق الواحد، ومضاعفة الجهود والالتزام بالمسؤوليات الملقاة على عاتق جميع المسؤولين، من أجل إنجاح سعي الوزارة في التغلب على التحديات وتذليل الصعوبات التي تواجه سير العملية التعليمية، وذلك للنهوض بها من أجل تحقيق المزيد من النجاحات.