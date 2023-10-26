بداح العنزي



أكدت نائبة المدير العام لشؤون قطاع المشاريع في البلدية م.ميساء بوشهري على دعم المبادرات باعتبارها أحد الحلول المستدامة لمنظومة معالجة النفايات البلدية الصلبة. وقالت م.بوشهري في كتاب الى مدير عام البلدية بالوكالة م.سعود الدبوس بشأن مقترح شركة شاطئ الزور بشأن استخدام تكنولوجيا CDP الأميركية المطورة لتحويل النفايات الى طاقة كهربائية. وان إدارة شؤون البيئة وعلى ضوء مسؤوليتها ضمن منظومة إدارة النفايات (المعالجة والتخلص من النفايات البلدية الصلبة والنفايات الانشائية واللتان تقعان تحت اختصاص بلدية الكويت) فهي تدعم وبشكل كبير هذه النوعية من المبادرات كونها تعتبر أحد الحلول المستدامة لمنظومة معالجة النفايات البلدية الصلبة والتي ستكون داعمة للبلدية في تنفيذ استراتيجيتها للادارة المتكاملة للنفايات البلدية الصلبة، وكذلك الخطط التشغيلية الواردة في الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات المعدة من قبل الهيئة العامة للبيئة، والاستفادة من هذه النفايات عن طريق تدويرها أو تحويلها الى طاقة أو استخلاص مواد منها بتقنية حديثة أخرى، حيث إن كمية النفايات المتولدة في تزايد مستمر وخطة إدارة النفايات بشكل سليم تتطلب لتحقيق أهدافها تنفيذ عدة مرافق لمعالجة النفايات.



وبخصوص مبادرة الشركة المشار إليها أعلاه فهي لم تتضمن دراسة فنية مبدئية للمشروع المقترح وفق الظروف المحلية، الأمر الذي يتطلب الموافقة المبدئية على التعاقد مع الشركة حتى يتم استكمال الدراسات الفنية والبيئة والاقتصادية للمشروع وفق الأطر المعمول بها. وعليه فإن رؤية الإدارة أن يتم توجيه الشركة لتقديم مبادرتها عاليه الى هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص كفرصة استثمارية وفقا لأحكام القانون رقم (116 لسنة 2014) بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ووفق الإجراءات والأنظمة المتبعة لدى البلدية بهذا الشأن. أو أن يتم رفع الموضوع لمجلس الوزراء للموافقة على قيام بلدية الكويت للتعاقد المباشر مع الشركة وفق الاجراءات المتبعة بشأن ذلك وفق مبدأ المفاضلة بين مبادرات لذات فكرة المشروع سواء من داخل أو خارج الدولة ومنحهم الفرصة للعمل في هذا المشروع النوعي البيئي الخدمي لما فيه من أهمية كبيرة للبيئة والمصلحة العامة.