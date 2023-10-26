

أعلن مدير إدارة العلاقات العامة والناطق الرسمي باسم البلدية محمد المطيري أن البلدية أطلقت أمس حملتها التوعوية بشأن إقامة المخيمات الربيعية خلال ثلاثة أشهر تحت شعار «المخيم لك.. والبر لأهلك حافظ عليه» بمناسبة قرب بدء موسم التخييم الذي سينطلق 15 نوفمبر حتى 15 مارس المقبل.



وقال المطيري في بيان صحافي إن الحملة تهدف إلى توعية المواطنين والمقيمين الراغبين في التخييم لهذا الموسم من خلال التعريف بالأماكن المسموح التخييم بها والتي اعتمدت رسميا من قبل لجنة دراسة وتحديث مواقع المخيمات وحددتها في 15 موقعا موزعة على 8 مواقع في مناطق البر الشمالية و7 في مواقع مناطق البر الجنوبية وعدم السماح بالتخييم خارج هذه المواقع.



ودعا الى ضرورة معرفة خطوات حجز وإصدار ترخيص المخيم الربيعي عبر «كيو آر كود» من خلال الموقع الالكتروني الرسمي للبلدية لاستقبال طلبات أصحاب المخيمات وسداد رسم قدره 50 دينارا وتأمين قدره 100 دينار عبر «كي نت» لإصدار الترخيص المؤقت ووضعه في مكان بارز في المخيم.



وأضاف ان الحملة التوعية للمخيمات ترتكز على نشر إعلانات توعوية «اوت دور» في شوارع المحافظات بأهمية المحافظة على نظافة مواقع التخييم وعدم الإضرار بالبيئة البرية والحياة الفطرية وضرورة الالتزام بشروط وضوابط التخييم لتوعية المواطنين والمقيمين عبر وسائل الاعلام المختلفة المرئية والمقروءة والمسموعة إضافة الى تركيب إعلانات «الموبي». وذكر انه تم تركيب 183 إعلانا في مختلف شوارع المحافظات تم توزيعها في شوارع محافظة الجهراء وعددها 17 إعلانا و22 إعلانا في شوارع محافظة مبارك الكبير، وفي محافظة الفروانية تم تركيب 24 إعلانا، وأيضا في محافظة الأحمدي 32، بالإضافة الى محافظة العاصمة 42 وفي حولي 46 إعلانا توعويا تتضمن شعار الحملة والكود الخاص باستقبال طلبات التخييم، متضمنة رسالة البلدية التوعوية بشأن اقامة المخيمات الربيعية.