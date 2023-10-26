

حنان عبد المعبود



واصل معهد دسمان للسكري حملاته التوعوية بالمدارس، حيث نظم أنشطة توعوية في مدرسة الدعية المشتركة للبنات، وذلك بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، حيث تواجدت العيادة المتنقلة الخاصة بالمعهد مع باص العلوم التابع للمؤسسة والذي يهدف إلى إثراء الثقافة العلمية لدى الطلبة وتشجيعهم للإقبال على العلوم. وتم إجراء التحاليل والفحوصات وتقديم المشورة الطبية للمعلمات والطالبات والمتواجدين في المدرسة على متن العيادة المتنقلة الخاصة بالمعهد، بالاضافة لما قدمه طاقم باص العلوم من معلومات وفقرات شيقة. وقال مدير العلاقات العامة والإعلام في معهد دسمان للسكري طارق العريان إن المعهد شارك من خلال العيادة المتنقلة المجهزة طبيا لإجراء الفحوصات الطبية الأساسية والوقائية مثل فحص السكر والعلامات الحيوية بالاضافة إلى العديد من الفحوصات، وذلك إيمانا من المعهد بضرورة إجراء الفحص المبكر والتوعية بمرض السكري للوقاية منه.