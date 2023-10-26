

دخل مشروع «كي لاند» المراحل النهائية قبل الافتتاح الرسمي في نوفمبر المقبل، حيث يقدم تجربة جديدة في عالم الترفيه العائلي، ويمتد على مساحة 8000 متر مربع بموقعه الخلاب على شاطئ الخليج العربي، ليكون بذلك أول منتزه ترفيهي عائلي على شاطئ البحر في الكويت.



وقامت شركة كي لاند المتطورة الشركة المالكة والمطورة للمشروع، وهي متخصصة في صناعة التجارب الترفيهية المميزة، وبالشراكة الاستراتيجية مع شركة المشروعات السياحية، بتطوير فكرة منتزه «كي لاند» الترفيهي. وفي هذا السياق، قال فهد جاسم البغلي الشريك المدير لشركة كي لاند المتطورة: تهدف الشركة إلى تقديم تجربة ترفيهية فريدة من نوعها في مشروعها الأول بالتعاون مع مجموعة كبيرة من المشاريع الكويتية المميزة في قطاعات الترفيه والمطاعم والتجزئة.



وأضاف البغلي: أنتهز هذه الفرصة لأشكر شركة المشروعات السياحية لشراكتها الاستراتيجية والتي تعكس دعم القيادة السياسية لقطاع الترفيه في الكويت، كما أشكر شركة طلبات و«زين» و«فولفو» ومطعم تشكس وشركة ميزان القابضة على رعايتها للمشروع مما يعزز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص.



وتحت شعار «العب.. امرح.. عيش اللحظة» يقدم المشروع لزواره الفرصة لخوض تجارب جديدة غير مسبوقة في الكويت منها قيادة الدراجات الهوائية المعلقة على ارتفاعات كبيرة، بالإضافة الى الانزلاق على الحبال وأنشطة اخرى مختلفة عن المشاريع الترفيهية والتي تعزز التفاعل الحركي والحسي، الى جانب موقع المشروع على شاطئ البحر وماله من انعكاسات إيجابية مثبتة علميا على نفسية الزوار بشكل عام.



كما وظف فريق العمل خبرته في قطاع المطاعم في اختيار المطاعم المشاركة بعناية لضمان توفير اختيارات متنوعة ومرضية للزوار، ويقدم فريق «كي لاند» مفهوم مطور للكشتة بالتعاون مع دار حمد، حيث يستقبلكم في فقاعات زاهية شفافة على شاطئ البحر وقائمة طعام خاصة تلبي جميع الأذواق والأعمار مستوحاة من الذائقة الكويتية الحديثة. وفيما يتعلق بتصميم المشروع، قال المدير التنفيذي لشركة لاينز لمقاولات الديكور م.أحمد البغلي: تم بناء فكرة «كي لاند» عن طريق خلق هوية للمشروع مستوحاة من معالم الكويت بأفكار جاذبة وملائمة للأجيال الجديدة، واستمتعت بتصميم المشروع مع م.شادي عاشور حيث طورنا هوية متكاملة تربط جميع مكونات المشروع من انشطة ترفيهية للأطفال، ومطاعم، ومحلات وجلسات خارجية، وغيره.



وبينما تتولى شركة تاما لإدارة المشاريع دور المشغل الرئيسي للمشروع، وهي شركة متخصصة في تنظيم وإدارة المشاريع الترفيهية والمعارض، قالت المدير العام بركة تاما لإدارة المشاريع مريم السويلم: تشهد صناعة الترفيه في الكويت انطلاقة جديدة على مختلف الأصعدة، وبقدر ما يحمله ذلك من فرص فإنه يفرض الكثير من التحديات على الصعيد التشغيلي.