يحتفل السوق التجاري لولو هايبرماركت الرائد في المنطقة، بذكرى جديدة لعملياته الناجحة في الكويت مع عروض مذهلة من 25 إلى 31 أكتوبر بجميع فروعه في البلاد.



وتتمثل أبرز مظاهر الاحتفال في عرض غير مسبوق لعام واحد من التسوق المجاني لـ 10 فائزين محظوظين، حيث يحصلون على قسائم هدايا مجانية بقيمة 1500 دينار تمكنهم من التسوق طوال العام، كما يتضمن الترويج عروضا مذهلة أخرى وأسعارا مخفضــة، بمــا في ذلك فرصة لـ 100 عميل للفوز بقسائم هدايا بقيمة 100 دينار لكل منهم.



وللاستفادة من فرصة الفوز بالجوائز الرائعة التي تصل قيمتها الإجمالية إلى 25000 دينار، كل ما عليهم فعله المتسوقون هو القيام بشراء بحد أدنى بقيمة 5 دنانير من المنتجات، حيث يحق لهم الدخول في السحب من 25 أكتوبر حتى 31 ديسمبر.



بالإضافة إلى ذلك، خلال حملة الاحتفال بالذكرى السنوية، يحصل المتسوقون على خصم ثابت بنسبة 50%على جميع الفئات، بالإضافة إلى فرصة الاستفادة من 21 صفقة رائعة كل يوم خلال فترة الترويج.



وبالنسبة لأولئك الذين يحبون التسوق للملابس والأحذية وحقائب السيدات، هناك صفقة خاصة تمنح المتسوقين الذين يشترون بقيمة 20 دينارا من الأقسام المخصصة للملابس والأحذية أو حقائب السيدات فرصة الحصول على بنود بقيمة 20 دينارا إضافية من الأقسام المعنية مجانا.