

يسر الجامعة الأمريكية الدولية AIU أن تعلن عن شراكتها الإستراتيجية مع شركة السينما الكويتية الوطنية «سينسكيب» لإطلاق مهرجان الأفلام السنوي الثاني، المقرر عقده من 5 إلى 11 نوفمبر المقبل مع حفل توزيع الجوائز الكبرى في 11 نوفمبر. وسيعقد المهرجان في الحرم الجامعي للجامعة الأمريكية الدولية بالكويت، ويقدم منصة لعشاق السينما والطلاب والمهنيين في الصناعة للتجمع والاحتفال بفن السينما.



بناء على نجاح الحدث الأول، يعد مهرجان الأفلام السنوي الثاني للجامعة الأمريكية الدولية حدثا مثيرا ومليئا بمجموعة متنوعة من الأنشطة، بما في ذلك عروض الأفلام والمحاضرات المشوقة وورش العمل التفاعلية. ويهدف هذا الحدث إلى خلق بيئة حية تعزز الإبداع والتعاون داخل صناعة السينما.



وانضمت «سينسكيب» إلى الجهود المبذولة من قبل AIU كشريك إستراتيجي، مساعدا في تعزيز نطاق وتأثير المهرجان، وستسهم خبرتهم ودعمهم بشكل كبير في نجاح حدث هذا العام.



بالإضافة إلى «سينسكيب»، تفتخر«AIU» بالشراكة مع العديد من الرعاة المتميزين، حيث ساهمت كل من شركة محلات دبنهامز وبنك وياي ومجموعة علي الغانم بسخاء في دعم المهرجان، مما يدل على التزامهم بتعزيز الثقافة والفنون داخل الكويت وخارجها.



وحظي مهرجان الأفلام هذا العام برد فعل هائل من صناع الأفلام في جميع أنحاء العالم، حيث تم تقديم أكثر من 3000 فيلم من أكثر من 114 دولة، كما ان عملية الاختيار كانت احترافية وصارمة، مما سيؤدي إلى عرض أكثر من 40 فيلما متميزا ومتنوعا خلال الأسبوع، مما يعد بأنها ستأسر الجماهير وتثير حوارات هادفة. والمهرجان لا يعد مجرد منصة لعرض المواهب الاستثنائية بل فرصة للمهنيين في صناعة الأفلام والطلاب وعشاق السينما للتواصل وتبادل الأفكار، كما يعتبر فرصة لتوحيد المجتمع الإبداعي والاحتفال بفن صناعة الأفلام، وعليك تحديد هذا التاريخ في التقويم من 5 إلى 11 نوفمبر والانضمام إلينا في حرم AIU في الكويت لتجربة سينمائية استثنائية.