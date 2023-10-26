

انطلاقا من الحرص على الصحة العامة ودعم للجهود الرامية إلى التوعية الصحية المجتمعية الهادفة الى صحة مستدامة، قامت فنادق سانت ريجيس الكويت، شيراتون وفندق فوربوينتس شيراتون الكويت بالمشاركة في دعم الحملة العالمية للتوعية بسرطان الثدي خلال شهر أكتوبر من خلال إطلاق برنامج للتعريف بكيفية الوقاية والإجراءات اللازمة للإدراك المبكر لمرض سرطان الثدي واللقاء مع الموظفين لنشر الوعي الصحي اللازم للسلامة العامة.



وتأتي الحملة مع التركيز على مهمة الكشف المبكر وفهم مخاطر سرطان الثدي، وتعريف فريق العمل بأعراضه وخيارات العلاج المتاحة بالإضافة إلى ذلك، تركزت الحملة على توعية فريق العمل بشكل خاص بأهمية الفحص الدوري كوسيلة للمساهمة في وقاية ومعالجة سرطان الثدي، وذلك بهدف الحفاظ على صحتهن والمحافظة على سلامتهن على المدى البعيد.



ولا تقتصر جهود الحملة على الأمور التثقيفية فقط، بل تتضمن أيضا تحفيز الموظفات على اتخاذ إجراءات فعالة للرعاية الصحية والتفهم العميق لأهمية رعاية الصحة الخاصة بهن، ولهذا أنارت الفنادق الواجهات الخرجية باللون الوردي مشعا من قلب الكويت للتذكير بأهمية هذه الراسلة المجتمعية خلال شهر أكتوبر.



وتظهر هذه الفعالية التزام إدارة فنادق سانت ريجيس الكويت، شيراتون وفوربوينتس شيراتون الكويت، نحو خدمة مجتمع أكثر صحة ورفاهية، وتهدف مثل هذه الفعاليات إلى توجيه جهود تثقيف الموظفات وتشجيعهن على العناية بصحتهن، تم اعتماد اللون الوردي كرمز للحملة ووضع شرائط وردية تمثل شعارها من قبل موظفات الفندق.