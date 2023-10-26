

استقبل رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون في مكتبه امس سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء. كما استقبل السعدون في مكتبه بحضور سمو رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري، ووزير المالية فهد الجارالله، ووزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة فراس السعود.



من جهة أخرى، استقبل السعدون وفدا ألمانيا برئاسة عضو البرلمان الألماني (بوندستاغ) كريستوفر بلوس.



وضم الوفد سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الكويت هانس كريستيان فرايهير فون رايبنتس، ونائب رئيس البعثة فرانك نويمان، ومدير البرنامج الإقليمي لدول الخليج في - مؤسسة كونراد أديناور - فيليب دينستبير، ومديرة المشروعات لمنطقة الخليج في المؤسسة مرح جاموس، والمسؤول في البرنامج الإقليمي لدول الخليج نيكولاس ريفز.



من ناحية أخرى، بعث الرئيس السعدون ببرقيتي تهنئة إلى رئيس مجلس الشيوخ في جمهورية كازاخستان مولين أشيمباييف ورئيس مجلس النواب يرلين كوشانوف، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلدهما.