

استهجن النائب عبدالله المضف الممارسات الغريبة التي تقوم بها الادارة التنفيذية بالشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبيك) في التعامل مع الادارة الوسطى من مديرين ورؤساء فرق سواء في التلاعب بالعوائل الوظيفية وتحريك اماكن الشواغر قبل كل مفاضلة لخدمة أشخاص محددين أو من خلال تكرار التنقلات المتتالية لنفس الأشخاص وكأن ادارة الشركة لا تعرف كيف توظف وتستفيد من الكفاءات الوطنية لديها. وأفاد المضف بأن التعسف بأسلوب عمل الادارة التنفيذية للشركة خلق بيئة عمل محبطة وطاردة بين أوساط العاملين، الأمر الذي يستدعي التدخل المباشر من قبل كل من وزير النفط والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية خاصة في ظل ما يتداول من وجود شبهات تجاوزات ادارية على مستوى ادارة الشركة.



واختتم المضف تصريحه، مطالبا وزير النفط بتفعيل صلاحيته والدفع بلجنة التحقيق التي شكلها بتاريخ 16 اغسطس الماضي للتحقيق بشبهات التجاوزات الإدارية والتلاعب بالترقيات والمفاضلات في كيبيك، وإذا اتضح عدم قدرته على تفعيل صلاحيات تلك اللجنة رضوخا لضغوط الادارة التنفيذية في كيبيك، فإن الوزير سيكون بلا شك هو المساءل سياسيا عن جميع تلك التجاوزات في حالة ثبوتها، وهذا ما سنعمل على متابعته ومراقبته عن كثب في الأيام القادمة.