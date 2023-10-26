139 % زيادة بودائع ذات الفائدة أكبر من 4.5 حتى 5% منذ بداية العام

2.9 مليار دينار وجهت إلى ودائع بفوائد أكبر من 4 حتى 4.5% منذ يناير



علي إبراهيم



أظهرت بيانات رسمية، اطلعت عليها «الأنباء»، استمرار عملاء البنوك الكويتية في تحريك أموالهم بالبنوك لبناء مراكز استثمارية في ودائع جديدة ذات عوائد أعلى في ظل ما شهدته أسعار الفائدة من تغيرات، وكان لافتا الشهر الماضي ضخ 610 ملايين دينار في شريحتين فقط من الودائع ذات الفوائد من 4 إلى 5%.



وكشفت بيانات صادرة عن بنك الكويت المركزي في شأن ودائع القطاع الخاص المحررة بالدينار للمقيمين وغير المقيمين بحسب سعر الفائدة، شهدت تحريك 6.6 مليارات دينار من بينها 760 مليون دينار جديدة إلى 6 شرائح من الودائع ذات الفوائد الأعلى، بعدما تراجعت القيمة الإجمالية لـ 5 شرائح من الودائع بما قيمته 5.84 مليارات دينار، إذ بلغت القيمة الإجمالية لتلك الودائع 38.25 مليار دينار بنهاية سبتمبر 2023 مقارنة بـ 37.49 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2022.



وبالمقارنة على أساس سنوي، فقد تحركت ودائع بما قيمته 13.5 مليار دينار إلى 6 شرائح ذات عوائد أعلى متضمنة دخول نحو 1.16 مليار دينار ودائع جديدة، فيما بلغت قيمة الودائع التي تحركت من شرائح أقل للفائدة نحو 12.34 مليار دينار، لتصل قيمة الودائع بنهاية سبتمبر 2023 إلى نحو 38.25 مليار دينار مقارنة بـ 37.08 مليار دينار بنهاية سبتمبر 2022.



ولجهة القياس على أساس شهري، سجلت الودائع صافي زيادة بقيمة 62.7 مليون دينار، بعدما ارتفعت في 5 شرائح من الودائع بـ 725.1 مليون دينار من بينها 610 ملايين دينار في شريحتين فقط من الودائع ذات الفوائد من 4 إلى 5%، فيما تراجعت في بقية الشرائح بـ 662.4 مليون دينار، إذ بلغت بنهاية سبتمبر 2023 نحو 38.25 مليار دينار مقارنة بـ 38.19 مليار دينار بنهاية أغسطس الماضي.



أساس سنوي



وتفصيليا، أظهرت حركة الودائع خلال الفترة من سبتمبر 2022 إلى سبتمبر 2023، تراجع الودائع من دون فوائد بما نسبته 10.8% وما قيمته 1.235 مليار دينار لتصبح 10.13 مليارات دينار بنهاية سبتمبر 2023 مقارنة بـ 11.369 مليار دينار بنهاية سبتمبر 2022.



وتراجعت الودائع ذات الفوائد حتى 2% بنحو 31% بما قيمته 4.46 مليارات دينار لتبلغ 9.97 مليارات دينار في سبتمبر 2023 مقارنة بـ 14.43 مليارات دينار في سبتمبر 2022.



وانخفضت الودائع ذات الفوائد الأكبر من 2 حتى 2.5% بنسبة 97.17% بما قيمته 3.06 مليارات دينار لتبلغ بنهاية سبتمبر 2023 نحو 89.2 مليون دينار مقارنة بـ 3.155 مليارات دينار بنهاية سبتمبر 2022.



وتقلصت الودائع ذات الفائدة أكبر من 2.5 حتى 35 بنسبة 96.26% بما قيمته 3.48 مليارات دينار لتبلغ 135 مليون دينار بنهاية سبتمبر 2023 مقارنة بـ 3.62 مليارات دينار بنهاية سبتمبر 2022.



وانخفضت الودائع ذات الفائدة أكبر من 3 حتى 3.5% بنحو 4% بما قيمته 94.4 مليون دينار بنهاية سبتمبر 2023 لتبلغ 2.18 مليار دينار مقارنة بـ 2.28 مليار دينار بنهاية سبتمبر 2022.



إلى ذلك، ارتفعت قيمة الودائع ذات الفائدة أكبر من 3.5 وحتى 4% بما نسبته 132.4% بما قيمته 2.01 مليار دينار لتبلغ 3.54 مليارات دينار بنهاية سبتمبر 2023 مقارنة بـ 1.52 مليار دينار بنهاية سبتمبر 2022.



وتضاعف حجم الودائع ذات الفوائد أكبر من 4 إلى 4.5% نحو 8 مرات بما قيمته 5.214 مليارات دينار لتبلغ 5.87 مليارات دينار بنهاية سبتمبر 2023 مقارنة بـ 655.5 مليون دينار بنهاية سبتمبر 2022.



وزاد حجم الودائع ذات الفائدة أكبر من 4.5 حتى 5% نحو 107 مرة بما قيمته 3.4 مليارات دينار بنهاية سبتمبر 2023 مقارنة بـ 32 مليون بنهاية سبتمبر 2022.



وارتفع حجم الودائع ذات الفوائد أكبر من 5 حتى 5.5% نحو 270 مرة، إذ بلغ بنهاية سبتمبر 2023 نحو 2.06 مليار دينار مقارنة مع 7.6 مليارات دينار بنهاية سبتمبر 2022، أما الودائع ذات الفوائد أكبر من 5.5 وحتى 6% فقد دخل إليها 775.1 مليون دينار بعدما كانت صفرا في سبتمبر 2022، كما تضاعفت الودائع ذات الفائدة أكبر من 6% 28 مرة لتبلغ 30.8 مليون دينار بنهاية سبتمبر 2023 مقارنة مع 1.1 مليون دينار نهاية سبتمبر 2022.



9 أشهر



وعلى أساس 9 أشهر، شهدت الودائع من دون فوائد تراجعا بنسبة 75 بما قيمته 766.3 مليون دينار لتبلغ 10.13 مليارات دينار في سبتمبر 2023 مقارنة بـ 10.9 مليارات دينار بنهاية ديسمبر 2022.



أما الودائع ذات الفوائد حتى 2% فقد شهدت تراجعا بنسبة 13.12% بما قيمته 1.5 مليار دينار لتبلغ 9.97 مليارات دينار بنهاية سبتمبر 2023 مقارنة مع 11.47 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2022.



وتراجعت الودائع ذات الفوائد أكبر من 2 حتى 2.5% بنحو 89% بما قيمته 746.7 مليون دينار لتبلغ 89.2 مليونا بنهاية سبتمبر الماضي مقارنة بـ 835.9 مليون دينار بنهاية ديسمبر 2022.



وانخفضت الودائع ذات الفوائد أكبر من 3 حتى 3.5% بـ 2 مليار دينار لتبلغ 2.18 مليار بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بـ 4.226 مليارات بنهاية ديسمبر 2022.



إلى ذلك، شهدت الودائع ذات الفائدة أكبر من 3.5 حتى 4% زيادة طفيفة بلغت 28 مليون دينار لتصل إلى 3.544 مليارات دينار بنهاية سبتمبر الماضي مقارنة بـ 3.516 مليارات دينار بنهاية ديسمبر 2022.



وارتفعت الودائع ذات الفوائد أكبر من 4 حتى 4.5% بنسبة 11.7% بما قيمته 2.94 مليار دينار لتبلغ 5.87 مليارات دينار بنهاية سبتمبر 2023 مقارنة بـ 2.9 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2022.



وزادت الودائع ذات الفائدة أكبر من 4.5 وحتى 5% بنسبة 139% بما قيمته 2 مليار دينار لتبلغ 3.45 مليارات دينار بنهاية سبتمبر 2023 مقارنة بـ 1.445 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2022.



وارتفعت الودائع ذات الفائدة أكبر من 5 حتى 5.5% بنسبة 157% بما قيمته 1.26 مليار دينار لتبلغ بنهاية سبتمبر 2023 نحو 2.06 مليار دينار مقارنة بـ 802 مليون دينار بنهاية ديسمبر 2022، كما زادت الودائع ذات الفائدة أكبر من 5.5 حتى 6% بنحو 78% بما قيمته 340 مليون دينار لتبلغ بنهاية سبتمبر 2023 تنحو 775 مليون دينار مقارنة بـ 435 مليون دينار بنهاية ديسمبر 2022، كما زادت الودائع ذات الفائدة أكبر من 6% بما نسبته 247% بقيمة 22.7 مليون دينار لتبلغ 31.9 مليون دينار بنهاية سبتمبر 2023 مقارنة بـ 9.2 ملايين دينار بنهاية ديسمبر 2022.



على أساس شهري



واستمرت حركة الودائع في الكويت على أساس شهري بالتغير أيضا، إذ تراجعت بـ 29 مليون دينار من 10.16 مليارات دينار للودائع بدون فوائد خلال أغسطس لتبلغ في سبتمبر 10.13 مليارات دينار.



وتراجعت الودائع ذات الفوائد حتى 2% بما قيمته 9.6 ملايين دينار لتبلغ في سبتمبر 9.97 مليارات دينار مقارنة بـ 9.98 مليارات دينار في أغسطس.



وارتفعت الودائع ذات الفوائد أكبر من 2 حتى 2.55 بما قيمته نحو 40 مليون دينار لتبلغ 89.2 مليون دينار في سبتمبر مقارنة بـ 49.6 مليون دينار في أغسطس.



وزادت الودائع ذات الفوائد أكبر من 2.5 حتى 3% بما قيمته 43.2 مليون دينار لتبلغ 135.4 مليونا في سبتمبر مقارنة بـ 92.2 مليونا في أغسطس، كما زادت الودائع ذات الفوائد أكبر من 3 حتى 3.5% بـ 32.7 مليون دينار لتبلغ في سبتمبر 2.18 مليار دينار مقارنة بـ 2.15 مليار في أغسطس.



وشهدت الودائع ذات الفوائد أكبر من 3.5 حتى 4% تراجعا ملحوظا خلال اشهر الفائت نحو 362 مليون دينار لتبلغ 3.54 مليارات دينار بنهاية سبتمبر، مقارنة بـ 3.9 مليارات دينار بنهاية أغسطس الماضي، كما تراجعت الودائع ذات الفوائد أكبر من 5 حتى 5.5% بما قيمته 147.2 مليون دينار لتبلغ 2.06 مليار دينار بنهاية سبتمبر 2023 مقارنة بـ 2.2 مليار دينار في أغسطس 2023، وكذلك تراجعت الودائع ذات الفوائد أكبر من 5.5 حتى 65 بما قيمته 110 ملايين دينار لتبلغ 775.1 مليون دينار نهاية سبتمبر مقارنة بـ 885.1 مليونا نهاية أغسطس، وتراجعت الودائع ذات الفوائد أكبر من 65 بنحو 5 ملايين دينار خلال الشهر الفائت لتبلغ 31.9 مليونا مقارنة بـ 36.9 مليونا في أغسطس.



يأتي ذلك فيما شهدت الودائع ذات الفوائد أكبر من 4 حتى 4.5% زيادة ملحوظة بما قيمته 430 مليون دينار الشهر الماضي لتصل إلى 5.87 مليارات دينار مقارنة بـ 5.43 مليارات في أغسطس الماضي، وارتفعت الودائع ذات الفوائد أكبر من 4.5 حتى 5% بما قيمته 179.5 مليون دينار لتبلغ في نهاية سبتمبر 2023 نحو 3.45 مليارات دينار مقارنة بـ 3.27 مليارات في أغسطس الماضي.