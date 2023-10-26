«زين» تستهدف التوسع في خدمات التكنولوجيا المالية لتعزيز النظام البيئي الرقمي في المنطقة



وقعت Zain Fintech- ذراع خدمات التكنولوجيا المالية لمجموعة زين الرائدة في الابتكارات الرقمية في الشرق الأوسط وأفريقيا - مذكرة تفاهم مع مجموعة الأنصاري للخدمات المالية «إحدى مجموعات الخدمات المالية المتكاملة الرائدة في المنطقة ومقرها الرئيسي في دولة الإمارات»، في خطوة تمهيدية لبناء شراكة ستدفع الطرفين نحو طريق جديد من الابتكارات التكنولوجية، وتحسين تقديم الخدمات المالية الرقمية في أسواق الشرق الأوسط. وأفاد بيان مشترك بأن هذه الاتفاقية ستؤسس لإقامة تحالف استراتيجي واعد بين الطرفين في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا التي تنشط فيها عمليات زين، حيث سيركز على تسخير التقنيات الرقمية لتعزيز الخدمات المالية لقاعدة عملائهما، وقد وقع على مذكرة التفاهم نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة زين بدر ناصر الخرافي، وعضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية راشد الأنصاري.



وتنشط Zain Fintech ذراع الخدمات المالية لمجموعة زين في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا التي تتواجد بها عمليات مجموعة زين، إذ تقدم منتجات وخدمات مبتكرة في مجال المدفوعات والتحويلات المالية والمحفظة الالكترونية وإصدار البطاقات الائتمانية وخدمات التمويل المتناهي الصغر، كما تقدم Zain Fintech خدماتها المبتكرة عبر وحدتها التشغيلية FOO المتخصصة في ابتكارات التكنولوجيا المالية، وتملك Zain Fintech استثمارات استراتيجية في الشركات الناشئة التي تركز على خدمات التكنولوجيا المالية، وتتواءم مع خططها الاستراتيجية التوسعية. وتعتبر مجموعة الأنصاري للخدمات المالية المدرجة في سوق دبي المالي من المؤسسات الرائدة للخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ تتولى إدارة الشركات التابعة لها متضمنة كلا من الأنصاري للصرافة، وورلد وايد كاش إكسبرس Worldwide Cash Express، وكاش ترانس CashTrans، والأنصاري ديجيتال باي Al Ansari Digital Pay (قيد التأسيس في دولة الإمارات) وهو ما يفتح أمامها آفاقا أوسع للنمو مستفيدة من التكامل بين عملياتها، وتوفر المنصة العالمية للمجموعة خدمات عابرة للحدود وحلول صرف العملات الأجنبية والوصول إلى نظام حماية الأجور في دولة الإمارات العربية المتحدة وخدمات أخرى مثل تحصيل الفواتير والبطاقات مسبقة الدفع بالإضافة إلى حلول تقنية الدفع للمستهلكين والشركات في سوق المدفوعات وصرف العملات الأجنبية والتحويلات المالية في دولة الإمارات.



وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين بدر الخرافي: إن جزءا رئيسيا من استراتيجية النمو التي تقود عمليات زين في المنطقة يركز على استغلال الفرص الهائلة التي تقدمها القطاعات المالية الرقمية، إذ نواصل التقدم في مجال خدمات التكنولوجيا المالية FinTech للاستفادة من الشبكة الواسعة من الشركاء، وتوسيع عروضنا في الخدمات المالية المبتكرة، حيث نحرص أيضا على تطوير النظام البيئي الرقمي في أسواق المنطقة.



من ناحيته، قال عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة الأنصاري للخدمات المالية راشد الأنصاري: متحمسون لتوحيد جهودنا مع مجموعة زين، الشركة التي تشاركنا شغفنا بالابتكار والتزامنا بتقديم خدمات مالية استثنائية، فمن خلال هذا التعاون، نستهدف إحداث ثورة في المشهد المالي وتوفير خدمات مالية وفق أحدث الحلول القائمة على التكنولوجيا.



ومن خلال الاستثمار في التكنولوجيا وغيرها من الأدوات المعاصرة، وتسخير هذه الحلول، تهدف كل من شركة Zain Fintech ومجموعة الأنصاري للخدمات المالية إلى إعادة تعريف تجربة خدمات التحويلات وتمكين تحويل الأموال بشكل سلس وآمن، وستمكن هذه الشراكة الطرفين من تطوير الخدمات المالية والحلول التكنولوجية بشكل فاعل في أسواق المنطقة، مما يضمن تحسين تجارب العملاء.