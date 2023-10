صنفت شركة طيران الجزيرة، وهي شركة طيران كويتية رائدة في مجال الطيران التجاري منخفض التكلفة، ضمن قائمة أفضل أماكن العمل في منطقة آسيا لعام 2023، وذلك من قبل مؤسسة Great Place to Work العالمية المختصة بتقييم ثقافة مكان العمل وتصنيف الشركات ضمن هذه القائمة بناء على استبيان لتجربة عمل الموظفين.



وتضم القائمة هذا العام 200 شركة تم تصنيفها بعد استطلاع رأي عن تجربة 2.1 مليون موظف يعملون في شركات تقع مقراتها في منطقة آسيا والشرق الأوسط.



وكانت المؤسسة في وقت سابق من هذا العام قد صنفت طيران الجزيرة ضمن قائمة أفضل أماكن العمل في الكويت لعام 2023. وتم أخذ الشركات التي تم إدراجها في قوائم أفضل أماكن العمل المحلية ضمن تقييم أفضل أماكن العمل على المستوى الإقليمي.



ويعمل اليوم في طيران الجزيرة 1425 موظفا من 78 جنسية، منتشرين عبر شبكتها التي تضم 64 وجهة في مناطق الشرق الأوسط ووسط وجنوب آسيا وأفريقيا وأوروبا.



وتعليقا على ذلك، قال الرئيس التنفيذي لشركة طيران الجزيرة، روهيت راماشاندران: «فخورون بالنجاحات التي تواصل طيران الجزيرة تحقيقها على كافة الأصعدة وأن يتم تصنيفنا اليوم ضمن أفضل أماكن العمل من بين آلاف الشركات في منطقة آسيا من قبل مؤسسة مرموقة مثل Great Place to Work. ونحن أكثر فخرا بأن 86% من موظفي طيران الجزيرة قد أعربوا عن فخرهم بالعمل والإنجازات التي يحققونها في مكان العمل، وهو دلالة على القيم التي نتبعها من دون مساومة، وهي قيم تتمثل بالنزاهة وروح القيادة والعمل الجماعي والتميز، وتعد أسس لخلق بيئة عمل إيجابية تهدف إلى تمكين الموظف وتحفيزه نحو الارتقاء بأدائه وتمكينه بحس المسؤولية في تحقيق الأهداف. وبفضل قنوات التواصل الشفافة لمساندة الموظفين وفريق عمل متماسك، تمنح طيران الجزيرة فرصا متساوية لنجاح كل موظف في مكان العمل».



ويعتمد تصنيف Great Place to Work على المعلومات التي يجمعها من استطلاع رأي يقوم به بسرية تامة ويقيم من خلاله تجارب الموظفين فيما يتعلق بالثقة والابتكار وقيم الشركة والإدارة عامة. كما يتم تقييم الشركات على مدى نجاحها في إنشاء تجربة عمل تناسب الجميع (أو ما يعرف بمفهوم For All™)، حيث يكون هذا المكان مرحبا ومحفزا للموظفين بغض النظر عن هويتهم أو مناصبهم، وتكون بذلك النتيجة تفانيا فوق المعتاد من قبل الموظفين، إذ أفاد 90% منهم بذلهم جهدا إضافيا في العمل عندما يكون مكان العمل إيجابيا.



من جهته، قال مدير عام قطر وعمان والكويت والبحرين في مؤسسة Great Place to Work الشرق الأوسط، جولز يوسف: نشيد بجهود طيران الجزيرة لتفوقها كأحد أفضل أماكن العمل في آسيا، وهذه شهادة على التزامها بخلق ثقافة داعمة وإيجابية في مكان العمل. إن تصنيف شركة كويتية، وخصوصا شركة طيران كويتية أمر يستحق التقدير ويعكس أهمية بناء بيئة عمل متينة وصحية، نهنئ طيران الجزيرة وفريقها على هذا الإنجاز الرائع.