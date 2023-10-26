قالت مستشارة التنويع الاقتصادي والابتكار ومؤسس شركة ايكوسيستم للاستشارات الإدارية ورئيسة المؤتمر د.هنادي مبارك المباركي، ان معرض اكسبو الكويت 2023 يعد المؤتمر الاول من نوعه في منطقة الشرق الاوسط، والذي سينطلق افتراضيا بمشاركة أكثر من 300 مشارك خليجي وعربي وعالمي.



وأضافت أن المعرض سيعقد بالتوازي مع انطلاق المؤتمر الافتراضي الرابع العالمي لدعم منظومة الابتكار والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وريادة الأعمال الذي سينطلق في الكويت خلال الفترة من 13 إلى 15نوفمبر 2023 بمشاركة عالمية واسعة تفوق 222 خبيرا.



ولفتت المباركي إلى ان المعرض سيقام تحت شعار «استثمار وابتكار مستدام»، وهو الشعار الذي يؤكد أن المعرض يجسد قوة الابتكار في تقديم الحلول المستدامة على جميع المستويات، وعلى أهمية الاستثمار في تمكين الحلول المستدامة للنمو الاقتصادي.



وأكدت أن فكرة المعرض الدولي 2023 انطلقت من خلال مبادرتها الخليجية لسنة 2020 للتنويع الاقتصادي ورفع المؤشرات التنافسية العالمية وتمكين منظومة الابتكار وريادة الأعمال ونقل وتسويق التكنولوجيا، حيث يهدف إلى تعزيز التبادل الثقافي والتجاري عبر التواصل والتفاعل بين الشركات والمؤسسات والأفراد من مختلف البلدان وتوسيع فرص الشراكة والتعاون بين الأطراف المشاركة وعرض المنتجات والخدمات الجديدة أو المبتكرة أمام جمهور واسع.



ولفتت إلى ان ما يميز المعرض الدولي 2023 هو المشاركة في مسابقة كويت ايفيل الدولية لدعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال، التي تبلغ قيمتها الاجمالية 10 آلاف دولار، بالإضافة إلى تكاليف السفر والإقامة عبر التواصل افتراضيا والتفاعل والشبكة مع الزوار والشركات والخبراء المشاركين في المؤتمر، فضلا عن الوصول إلى المعلومات والتقنيات وأحدث الابتكارات للعاملين في نفس المجال وقياس الاستجابة والتفاعل لتحسين إستراتيجيات التسويق والتكامل مع برنامج المؤتمر العالمي والحصول على ميداليات وشهادات معتمدة.